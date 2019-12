Incompetenta si nepasarea lovesc din nou: S-au oprit reparatiile la Podul Constanta, care continua sa le dea frisoare bucurestenilor

Uite expertiza, nu e expertiza! Podul a inceput sa isi revina miraculos

Multe promisiuni, dar munca doar pe apucate

Cat din Podul Constanta s-a reparat si ce a ramas de facut? Nimeni nu stie cand se vor relua lucrarile

Podul Constanta - care permite trecerea trenurilor peste Calea Grivitei din Capitala - a fost construit in doar 5 luni, in urma cu 81 de ani. De atunci, a fost cosmetizat de cateva ori, dar niciodata consolidat. In consecinta, oricat de trainica ar fi fost initial, aceasta constructie tot a inceput, in cele din urma, sa se degradeze.Din pacate, in loc sa rezolve repede problema, institutiile statului si-au pasat o vreme responsabilitatea repararii podului. Iar cand, in sfarsit, au inceput lucrarile, in loc sa se ajute una pe cealalta, astfel incat treaba sa se termine mai repede, institutiile si-au pus bete in roate.Asa se face ca - desi despre situatia Podului Constanta se stie de cativa ani deja - reparatiile s-au facut in graba si doar pe jumatate.va spune astazi o poveste despre incompetenta si nepasarea halucinanta ale unor angajati din institutiile si companiile de stat, care au facut ca podul sa ramana, pana astazi, un pericol.In 2014, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a constatat ca podul era degradat. Drept urmare, i-a cerut proprietarului, adica CFR SA, sa il expertizeze si apoi sa il repare. CFR s-a conformat, dar numai pe jumatate: a facut expertiza, dar nu si reparatiile. In cele din urma, in 2016, expertiza a expirat.ISC a facut un nou control si a cerut CFR SA, din nou, sa expertizeze podul. Inca o data CFR SA a comandat expertiza din care reiesea ca podul era intr-o stare "nesatisfacatoare" si trebuia consolidat de urgenta . Cu toate astea, Compania nu s-a apucat nici atunci de treaba.Lasat de izbeliste, podul s-a degradat intr-atat incat, in primavara lui 2018, din el atarnau sarme si bucati de beton, gata sa se prabuseasca pe carosabil, pe Calea Grivitei.La acel moment, mai multi consilieri USR de la Sectorul 1 au facut o ampla campanie de mediatizare a riscurilor la care erau expusi soferii cand circulau pe sub pod. Tot atunci, consilierii USR au cerut rezolvarea urgenta a situatiei.De voie, de nevoie, sub presiunea opiniei publice, CFR SA a cosmetizat atunci podul.Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a cerut sa i se dea Podul Constanta in administrare, ca sa-l poata repara si sa poata largi calea de rulare de sub el.Pe atunci, relatiile dintre Guvern si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, erau, insa, tensionate. Asa ca PMB n-a primit podul in administrare. Deja trecusera luni bune de cand PMB ceruse podul de la Guvern, cand CFR SA a transmis, la solicitarea, ca inca se mai afla in cautarea unor solutii legale pentru a i-l transfera. Dar de fapt, CFR n-a gasit nici pana astazi respectivele solutii.In schimb, CFR SA a anuntat, in 2018, ca are propria strategie pentru reabilitarea podului . Anume, in loc sa se apuce imediat sa-l repare, l-a pus sub "urmarie speciala". Adica a montat - cu foarte mare intarziere - niste senzori pe pod pentru a-i masura rezistenta. Intrebarea este: daca podul nu reprezenta un pericol si nu avea musai nevoie de reparatii urgente, de ce a mai fost nevoie de respectivii senzori? E greu de spus.Interesant este ca rezultatele masuratorilor cu senzori au fost cu totul neasteptate, indicand nu ca podul se degrada, ci dimpotriva, era foarte solid si nu risca sa cada nici macar la un cutremur mare!Dupa ce presa a ironizat respectivele date, CFR SA a anuntat ca se apuca, totusi, de treaba si ca repara podul fara sa mai astepte nimic de la nimeni.Compania a lansat, in aprilie 2019, o licitatie prin care si-a cautat constructor care sa reabiliteze podul contra sumei de 3,5 milioane de lei. Dar cum nicio societatea nu s-a inscris la licitatie, procedura a fost anulata.In cele din urma, in iulie 2019, Compania a contractat societatea Infra System Proiect SRL sa repare podul in 8 luni.In sfarsit, dupa multe balbaieli si tergiversari, CFR SA a transmis redactieica la jumatatea lunii iulie 2019, urmau sa inceapa lucrarile la pod . Si pentru a nu perturba circulatia pe Calea Grivitei, muncitorii urmau sa lucreze doar noaptea, intre orele 22.00 - 05.00.Pe santierul care se deschidea noapte de noapte sub Podul Constanta s-au dus atat si primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, cat si fostul ministrul al Transporturilor, Razvan Cuc. Si amandoi au anuntat ca lucrurile merg bine si ca Infra System Proiect SRL si-a asumat finalizarea reparatiilor pana la jumatatea lunii noiembrie.In realitate, insa, lucrurile nu mergeau deloc bine, pe santier. Dupa cum a explicat pentruadministratorul societatii de constructii, Valeriu Hohota, muncitorii nu puteau lucra 7 ore pe noapte, ci numai 2 ore."Ne-am chinuit. Ni s-a permis (lucrul - n.red.) doar in intervalul 24.00 - 04.00. Vorbim despre 4 ore, din care o ora la inceput si una la sfarsit sunt destinate instalarii schelelor si altor echipamente. Practic, pentru lucrul efectiv aveam doar 2 ore (pe noapte - n.red.)Traficul nu s-a restrictionat si nu s-a deviat. Trec masinile pe acolo si cu 100 de kilometri pe ora", a explicat Valeriu Hohota.Inca de la finalul lunii august, consilierul general Octavian Berceanu (USR) a semnalat aceste aspecte si a transmis ca STB SA refuza sa deconecteze alimentarea firelor aeriene de tramvai ceva mai devreme, in cursul serii , pentru a permite urgentarea reparatiei Podului Constanta.a solicitat in scris STB SA informatii cu privire la acest subiect, dar societatea - desi avea obligatia legala de a ne raspunde, in temeiul Legii 544/2001 - nu a facut-o nici pana astazi.Cristian Bulfon - unul dintre consilierii de la Primaria Sectorului 1 care au initiat lupta pentru repararea Podului Constanta - ne-a informat ca lucrarile de reparatii si consolidare s-au sistat."S-a intamplat cam pe la jumtatea lunii octombrie. Din cate am aflat in mod neoficial, motivul pentru sistare este ca societatea care executa lucrarile nu si-a primit banii pe lucrarile executate de la CFR SA. Si-atunci, de ce sa mai lucreze, asa neplatita?Pana acum, s-a lucrat la culeea dreapta (partea laterala de sprijin a podului - n.red.) si trotuarul de langa aceasta. S-a inceput refacerea bazei fundatiei stalpilor centrali.La stalpi s-a curatat armatura existenta si s-a venit cu o supraarmatura, legata de cea veche. Dar aceasta noua armatura ar trebui sa se acopere cu beton - sa se camasuiasca, dupa cum spun constructorii. Iar acest lucru nu s-a mai facut.In plus, mai sunt de facut culeea stanga, trotuarul stang si tablierul, adica partea de deasupra podului. Aici nu s-a intervenit si nici nu stiu in ce masura s-ar putea face, iarna. Exista, spre exemplu, betoane speciale care se pot turna si pe frig. Dar sunt mai scumpe si, cata vreme banii reprezinta deja o problema in proiect, nu stiu in ce masura se va apela la aceasta solutie", a explicat pentruCristian Bulfon.Consilierul local de la Sectorul 1 a mai spus ca a vorbit despre situatia Podului Constanta cu directorul Petre Marian din cadrul CFR. Bulfon spune ca, potrivit lui Petre Marian, lucrarea ar urma sa fie gata pana la finele lunii martie. Adica in 8 luni, asa cum scrie in contractul CFR SA cu Infra System Proiect SRL."Mi-a spus ca 's-au eliminat asperitatile cu constructorul', iar lucrarile urmeaza sa fie reluate!", a mai spus Bulfon pentruIn plus, directorul Petre Marian ar fi facut o serie de promisiuni destul de vagi, spunand ca problema Podului Constanta urmeaza sa se rezolve, in sfarsit, in perioada imediat urmatoare.In context, administratorul Infra System Proiect SRL, Valeriu Hohota, a declarat pentruca, intr-adevar, societatea a intrerupt lucrarile la pod. Dar ca, in baza contractului incheiat cu CFR SA, nu are voie sa spuna public daca societatea pe care o conduce si-a primit sau nu banii pe lucrari. Cu toate astea, a mai mentionat Valeriu Hohota, depinde doar de CFR SA daca lucrarile se vor relua, in viitorul apropiat.a solicitat CFR SA, in scris, informatii la zi privind motivele care au dus la sistarea reparatiilor la Podul Constanta si la solutiile pentru aceasta criza. Institutia ne-a rapuns ca ne va oferi informatii, dar nu pe loc, ci in 10 pana la 30 de zile. Daca societatea va raspunde solicitatii noastre, vom reveni cu amanunte.Un lucru e cert: pentru CFR SA, situatia este deja de-a dreptul stanjenitoare, cata vreme n-a fost in stare, in ultimii 5 ani, sa repare un simplu pod construit in numai 5 luni, in prima parte a secolului trecut. Ba mai mult - desi in mod evident n-are chef sa se ocupe de acest pod - nici macar n-a reusit sa gaseasca o cale de a scapa de el, transferandu-l in administrarea PMB!Dar cei care au intr-adevar de pierdut de pe urma acestei situatii sunt, insa, bucurestenii. Adica tocmai oamenii care - desi platesc o multime de taxe si impozite pentru a trai in siguranta - sunt in continuare nevoiti sa circule zilnic pe sub un pod care pare gata sa se prabuseasca peste ei, in orice clipa!