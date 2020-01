Inspectoratul Scolar dezaproba practicile lui Daniel Florea: Materiale cu imaginea primarului nu ar trebui distribuite in scoli. Directorii au gresit

Ziare.

Va reamintim ca, atat in septembrie 2019, cat si la inceputul lunii decembrie, elevii scolilor din Sectorul 5 al Capitalei au primit materiale care contineau imagini cu primarul social democrat Daniel Florea Acum o luna, directori de scoli au admis , la solicitareaca de Mos Nicolae astfel de materiale s-au distribuit in unitatile de invatamant din intreg Sectorul 5. De ce au permis directorii asa ceva? Nu ne-a lamurit nimeni pe deplin, pana acum.In context, la solicitarea, purtatorul de cuvant al ISMB, Maria Manea a precizat ca institutia stie ca elevilor li s-au impartit, in urma cu o luna, materiale cu imaginea lui Daniel Florea si considera ca a fost o chestiune incorecta."Noi, Inspectoratul Scolar, am trimis o informare scrisa catre toate unitatile de invatamant din Bucuresti, solicitandu-le sa respecte Legea Educatiei Nationale. Iar in lege se mentioneaza, la Articolul 7, ca in scoli sunt interzise 'activitatile de natura politica si prozelitismul religios'.In decembrie, toti elevii din Sectorul 5 au primit, in incinta scolilor, acele obiecte personalizate cu imaginea primarului de sector. Obiectele au fost distribuite de angajatii primariei, nu de profesori si nici de personalul didactic auxiliar.Avem cunostinta despre aceste aspecte si nu consideram ca aceasta practica este una corecta. Domnului primar i s-a comunicat in repetate randuri sa nu mai distribuie astfel de materiale in scoli, dar din pacate a continuat", a precizat Maria Manea.Aceasta a explicat ca e treaba directorilor de scoli sa nu permita astfel de practici, dar ca acestora le este dificil sa isi impuna punctul de vedere, in conditiile in care primariile de sector sunt cele care finanteaza unitatile de invatamant.Intrebata ce poate face ISMB pentru a-i determina pe directori sa nu mai accepte, in scoli, obiecte cu imaginea primarului Daniel Florea, Maria Manea a spus ca masuri prea aspre de constrangere a directorilor Inspectoratul nu poate aplica."Legislativ, chestiunea e clara: nu se pot distribui materiale cu imaginea unui om politic, in scoala. Noi ii informam pe directori si le cerem sa fie responsabili.Dar un director nu poate fi dat afara, mai ales daca si-a ocupat postul prin concurs. Si avem directori cu concurs! I se poate face o adresa scrisa, prin care sa fie informat ca astfel de practici pot atrage depunctarea sa la viitoare evaluare periodica. E un lucru care conteaza pentru director, dar care, de fapt, pe elevi nu-i ajuta prea mult", a mai spus Maria Manea.In realitate directorii se scoli, la fel ca celelalte cadre didactice, pot fi cercetati si sanctionati pentru, se arata in Legea Educatiei.Or, daca directorul scolii are, prin contract, responsabilitatea respectarii Legii Invatamantului, atunci avem o problema. Mai exact, faptul ca directorii au permis ca materiale cu imaginea unui om politic in functie sa le fie distribuite elevilor, in scoala, in timpul orelor de curs sau in pauzele dintre acestea este, din intelegerea noastra, o incalcare a Articolului 7 a Legii Invatamantului (in care se arata ca in scoli nu se intreprind 'activitati de natura politica').Problema este ca, tot potrivit Legii Invatamantului, directorii pot fi trasi la raspundere de comisii de 3-5 membri, din care sa faca parte un inspector de la ISMB, un reprezentant al salariatilor, dar si alte cadre didactice cu functie cel putin egala cu a directorului evaluat.Aceste comisii sunt numite de consiliile de adimistratie ale scoliilor. Or, din informatiile publicate pe siteurile unora dintre scoli, exista scoli unde din consiliul de administratie face parte chiar primarul Daniel Florea. Intr-o astfel de situatie, e destul de lesne de inteles de ce procedura nu se pune in miscare, iar directorii - chiar daca permit distribuirea de materiale cu imagine primarului - nu sunt vreodata sanctionati macar cu vreun avertisment.a solicitat inca de acum o luna sa ia legatura cu primarul Daniel Florea, pentru a lamuri situatia si a intelege de ce se tot impart materiale cu imaginea sa, in scolile din sector. Din pacate, edilul social-democrat nu a putut fi contactat.In consecinta, am cerut in scris informatii cu privire la obiectele distribuite in scoli (ce li s-a oferit elevilor, de unde s-au cumparat obiectele si in baza caror proceduri, cat au costat obiectele etc), dar si la motivul pentru care au fost ele distribuite in scoli.Serviciul de relatii cu mass media al Primariei Sectorului 5 ne-a transmis ca ne va raspunde in 10 zile. Apoi ne-a informat ca are nevoie de 30 de zile pentru a ne oferi raspunsurile. De ce era nevoie de atat de mult timp pentru centralizarea catorva informatii simple, legate de o actiune recenta, n-am inteles si nici Serviciul din primaria de sector nu a dorit sa ne explice.Cert este ca acest termen de 30 de zile expira joi, pe 9 ianuarie. Ramane sa vedem atunci daca Primaria Sectorului 5 va raspunde si daca va lamuri situatia.