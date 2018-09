Intr-o comuna din Iasi preotii au fost chemati sa sfinteasca o conducta de gaz si un parc de odihna

Ziare.

Imaginile au fost transmise live pe Internet.Aductiunea de gaz din satul Vladiceni a fost realizata din fondurile proprii ale comunei Tomesti si a costat circa 400.000 de lei, potrivit primarului Stefan Timofte, scrie Adevarul Ceremonia de sfintire a inceput printr-un discurs al preotului, care l-a laudat indelung pe primar, ales pentru prima oara in 2004 ca membru al PNL, in prezent fiind membru al PSD."S-au straduit a face conducta asta de gaz care este necesara, eu stiu, pentru un trai mai civilizat si in locsorul asta, care e atat de aproape de Iasi. Prin munca echipei de la Primarie, condusa de domnul primar Stefan Timofte s-au mai schimbat lucrurile. Avem soseaua, apa, canalizarea si acuma reteaua de gaz. Noi apreciem foarte mult munca pe care domnul primar o face", a spus preotul.Conform sursei citate, el le-a explicat enoriasilor ca daca au gaz, nu mai trebuie sa se duca in padure dupa lemne, asa ca au mai mult timp la dispozitie pentru a se ruga.Mai mult, in timpul rugaciunii care a urmat preotul i-a cerut Creatorului sa binecuvanteze "pe toti ostenitorii companiilor care au lucrat pentru aceasta aductiune de gaz, pe membrii Consiliului Local si Stefan (primarul Stefan Timofte, n.red.) impreuna cu toti cei care au lucrat la acestea".Tot astazi a fost sfintit si un "parc de odihna" din Tomesti.