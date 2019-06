Invazie de serpi in gospodariile din Darova (Timis)

Ziare.

Un alt factor care contribuie la raspandirea serpilor este si vegetatia crescuta din belsug, informeaza Opinia Timisoarei Vietatile au invadat gospodariile, iar unele au fost suprinse chiar in casa, informeaza sursa citata.Oamenii sunt ingroziti si nemultumiti, dar spun ca serpii nu sunt veninosi si, in plus, ajuta la starpirea altor vietuitoare care fac pagube, cum ar fi soriceii sau broastele.Primarul comunei, Sorin Tilihoi, i-a indemnat pe concetateni sa ia masuri si sa se protejeze, atat pe ei, cat mai ales pe copii, adica sa coseasca si sa curete spatiile verzi din fata caselor, dar si santurile si curtile.