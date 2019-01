Isterie la Braila: Triplare a consumului de apa, dupa ce oamenii au interpretat gresit un mesaj vag al autoritatilor

Ziare.

Isteria a pornit, vineri, de la comunicatul de presa al Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila care anunta restrictionarea furnizarii apei potabile incepand de vineri, de la ora 16:00. Reprezentantii societatii edilitare au spus ca, in urma avariei, in 14 localitati, inclusiv orasul Braila, furnizarea apei potabile se va face cu restrictii."Avand in vedere avaria la conducta de DN 1000 de la Uzina de apa Chiscani, ce alimenteaza rezervorul de apa potabila de la Radu Negru, in urmatoarele 48 de ore, incepand cu data de 25 ianuarie 2019, ora 16:00, suntem nevoiti sa restrictionam furnizarea apei in ceea ce priveste debitul si presiunea pentru toti consumatorii din localitatile: Municipiul Braila, Chiscani, Lacul Sarat, Statiunea Lacul Sarat, Varsatura, Albina, Cazasu, Martacesti, Silistea, Muchea, Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi, Comaneasca, Baldovinesti si Pietroiu", scria in comunicatul de presa al CUP Dunarea.Numerosi braileni din cele 14 localitati au crezut ca vor ramane fara acest serviciu timp de doua zile, mai ales ca din momentul producerii avariei, zone intregi nu au mai primit apa rece.Informatia s-a propagat cu viteza pe Internet si a creat isterie, magazinele fiind asaltate de clienti care au golit rafturile cu apa imbuteliata. Potrivit unor informatii care circula pe reteaua de socializare, brailenii au cumparat toata apa imbuteliata de la cel putin doua dintre supermarketurile din oras.De asemenea, locuitorii au facut rezerve de apa, tripland consumul in doar cateva ore si ducand la blocarea unor hidrofoare."Au fost probleme, dar aproape s-au rezolvat. Acum mai sunt doua cartiere fara apa, dar in curand se va rezolva. Problema este ca lumea nu a inteles mesajul companiei, acolo scrie ca furnizarea apei va fi restrictionata. Asta nu inseamna ca timp de 48 de ore orasul va ramane fara apa, asa cum au crezut unii.Practic, s-a creat o isterie, consumul de apa s-a triplat, lumea si-a facut rezerve. In plus, sunt in municipiu cateva hidrofoare care trebuie restartate ca urmare a faptului ca in urma isteriei create pe Facebook s-a triplat consumul. De asemenea, inteleg ca a fost cumparata foarte multa apa din magazine", a declarat primarul municipiului Braila, Marian Dragomir.Brailenii din oras si din satele invecinate au luat cu asalt magazinele desi autoritatile au incercat sa le explice pe Facebook ca apa nu va fi oprita in urmatoarele zile."Ei ce te faci acum daca, Doamne fereste!, avem un incendiu domnule primar? Nu vad poze cu cei care lucreaza la avarie! In rest postati orice piatra o mutati! Vrem actiune nu postari", a spus un brailean pe reteaua de socializare si a fost completat imediat de alta persoana. "Gata...nu mai curge ...cum adica restrictionare. S-a oprit de tot....48 de ore???...de ce nu ne-a anuntat nimeni????...alooo...domnule primar, pai ce facem".Tot pe pagina de Facebook a primarului orasului Braila a aparut si reactia edilului sef."Pentru ca o avarie nu poate fi anuntata, deoarece avariile nu se programeaza.... NU SE OPRESTE APA. Din cauza unei avarii pe magistrala de aductiune va scadea debitul. ATAT!!!", a raspuns primarul Brailei zecilor de intrebari si critici aparute pe pagina sa de Facebook.La ora transmiterii acestei stiri, majoritatea consumatorilor din localitatile afectate au apa potabila. Autoritatile atrag atentia ca in urmatoarele zile este posibil sa fie probleme cu debitul apei furnizate la robinet.