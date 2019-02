Judetul Prahova are oficial steag cu capra si sonda. Cum arata si ce inseamna (Video)

Ziare.

Hotararea Guvernului prin care s-a aprobat modelul steagului judetului Prahova a fost publicata in Monitorul Oficial, potrivit unui anunt al Consiliului Judetean Prahova."Autoritatile publice prahovene pot arbora, incepand din luna februarie, drapelul judetului, dupa ce a aparut in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararea Guvernului prin care s-a aprobat modelul steagului judetului Prahova", se arata pe pagina de Facebook a CJ Prahova Steagul este format dintr-o panza dreptunghiulara, cu proportia intre latimea si lungimea steagului de 2/3, de culoare alba, pe ambele fete, fiind imprimata in centru cu stema judetului. Sub stema, este inscriptionat, arcuit, JUDETUL PRAHOVA, cu litere negre."Stema judetului Prahova se compune dintr-un scut format din trei parti. De-o parte si de alta a stemei se afla, pe fond albastru, o capra neagra deasupra unei stanci din argint, privind la o coarda de vita-de-vie din aur, iar de cealalta parte - o sonda neagra de tip turla, pe fond auriu.In partea de jos a stemei, pe fond rosu, se afla o carte deschisa din argint", se mai precizeaza in postare.Referitor la semnificatiile elementelor, CJ Prahova noteaza: "Capra neagra este vechea emblema a judetului, coarda de vita-de-vie este o aluzie la podgoriile din regiune, sonda - vechile traditii ale industriei petroliere, iar cartea - traditia culturala si spirituala, o amintire vie a istoricului Nicolae Iorga, creatorul centrului cultural de la Valenii de Munte.Albul drapelului, pe care este imprimata stema judetului Prahova, simbolizeaza puritatea, adevarul, curatenia, respectul, cunoasterea si intelepciunea, fiind si simbolul universal al pacii".Bogdan Toader, presedintele CJ Prahova, a declarat, pentru Mediafax, ca drapelul va fi arborat pe institutiile publice din subordinea CJ Prahova, dar si la primarii."Ne-am gandit sa avem si noi steag. Stema era deja. Va fi arborat la toate institutiile publice aflata in subordinea CJ. Ma refer aici la centre de cultura, spitale, biblioteci. Vom trimite si la fiecare primarie, daca vor sa-l arboreze", a spus Toader.El a mai precizat ca a dat deja o comanda de 200 de astfel de steaguri.