La presiunea autoritatilor si presei, CFR a reluat lucrarile la Podul Constanta. Cand ar urma sa fie gata

Podul Constanta - care permite trecerea trenurilor peste Calea Grivitei din Capitala - a fost construit in doar 5 luni, in urma cu 81 de ani. De atunci, a fost cosmetizat de cateva ori, dar niciodata consolidat. In consecinta, oricat de trainica ar fi fost initial, aceasta constructie tot a inceput, in cele din urma, sa se degradeze.Dupa o campanie de constientizare initiata de consilierul Cristian Bulfon de la Sectorul 1 si dupa o multime de balbaieli administrative , in iulie 2019 au inceput, in cele din urma, lucrarile de reparatii la pod. Acestea urmau sa fie gata pana la jumatatea lunii noiembrie.Din pacate, in luna octombrie, lucrarile s-au oprit din cauza ca - dupa cum a transmis Cristian Bulfon pentru- CFR nu platise firma care executa lucrarile.CFR SA sustine, insa, ca n-a intarziat cu plata. Motivul: n-ar fi avut ce plati, din cauza ca societatea de constructii care repara podul nu emisese facturi."In cadrul contractului nu se inregistreaza plati restante, singura factura emisa de constructor pentru decontare a fost transmisa SRCF Bucuresti in data de 2 decembrie 2019, aceasa fiind deja pe circuitul de avizare pentru plata", se arata in raspunsul formulat de CFR SA la solicitareaIn plus, societatea feroviara sustine ca lucrarile nu s-au intrerupt decat din cauze birocratice. Mai exact, reparatiile deja efectuate ar fi reprezentat "lucrari de prima urgenta". Ulterior, lucrarile s-ar fi suspendat in asteptarea adoptarii proiectului tehnic. Aceasta aprobare a avut loc pe 29 noiembrie. De ce nu s-au reluat lucrarile pe 30 noiembrie, atunci? E greu de spus.Una peste alta, CFR SA transmite - prin intermediul unei postari pe Facebook - faptul ca lucrarile s-au reluat. Si, totodata, societatea sustine ca are nevoie de sprijinul autoritatilor locale pentru a termina lucrarile la timp."In toata aceasta perioada, lucrarile la partea superioara a pasajului s-au executat doar in cursul noptii, fara inchiderea totala a circulatiei, intr-un interval orar de aproximativ 3 ore, desi avizul Brigazii de Politie Rutiera a fost emis pentru un intervalul orar de 6.Pentru desfasurarea lucrarilor era si este necesara intreruperea tensiunii electrice pentru troleibuze si tramvaie, context in care apreciem ca sprijinul autoritatilor locale este foarte important pentru ca antreprenorul sa respecte termenul de finalizare a lucrarilor de punere in siguranta a acestui obiectiv de utilitate publica", se arata in raspunsul formulat de CFR SA la solicitareaReamintim ca, potrivit consilierului general USR Octavian Berceanu , STB SA refuza sa scoata de sub tensiune cablurile aeriene care alimenteaza tramvaiele de pe Calea Grivitei in cursul serii, pentru a le permite muncitorilor sa lucreze la pod. De fapt - a declarat Berceanu pentru Ziare.com - STB SA ar fi pretins despagubiri pentru ca ar fi inregistrat pierderi, daca intrerupea mai devreme circulatia tramvaielor.a solicitat in scris informatii despre acest subiect de la STB SA, dar institutia a refuzat sa raspunda.In mod normal, reparatia Podului Constanta ar fi trebuit sa se incheie la jumatatea lunii noiembrie 2019. In mod evident, respectivul termen a fost deja depasit. Asa ca - potrivit CFR SA - noul termen pana la care lucrarile ar urma sa fie finalizate este martie 2020. Ramane sa vedem daca perioada de intrerupere din octombrie-noiembrie si intervalul scurt in care muncitorii pot lucra, noapte de noapte, nu vor crea si alte intarzieri.Una peste alta, un singur lucru e cert: bucurestenii vor continua, cel putin pana la primvara, sa circula cu inima stransa pe sub Podul Constanta, care arata de parca e pe punctul de a se prabusi peste sosea.