VIDEO Liberalii fac scut uman in fata platanilor din Cismigiu: Firea spune ca ii va toaleta, dar vrea sa ii taie!

Liberalii fac scut uman pentru platanii din Cismigiu

Ziare.

com

Administratia condusa de Gabriela Firea pregateste de mai multa vreme un proiect de reorganizare peisagistica in Parcul Cismigiu, unul dintre cele mai mari si mai incarcate de istorie din Capitala.La finele lunii iulie, Gabriela Firea le-a propus consilierilor generali sa voteze lucrari de reamenajare a parcului care ar urma sa dureze 3 ani si sa coste aproape 10 milioane de euro.In ce anume vor consta aceste lucrari? Ei bine, nici in proiectul de hotarare, nici in anexele acestuia nu se mentioneaza clar acest lucru. De fapt, in documentul citat se vorbeste doar despre punerea in valoare a operelor de arta din parc si despre valorificarea potentialului acestuia, dar nu se mentioneaza nimic despre modul in care urmeaza sa se realizeze toate aceste lucruri.Mai exact: urmeaza sa fie toaletati copacii sau unii dintre ei vor fi chiar taiati de la pamant? Se vor amenaja constructii noi (fie ele si temporare) in parc? Si daca da, ce destinatie va avea fiecare dintre aceste constructii? In proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea nu se dau astfel de detalii, ci doar se mentioneaza caCu alte cuvinte, daca PMB a zis ca totul e in regula, le ce i-ar mai folosi si cetateanului sa verifice daca lucrurile stau intr-adevar asa sau nu?Mai multe puteti afla citind integral proiectul de hotarare care, in ciuda lipsei de transparenta, a fost adoptat de Consiliul General, pe 31 iulie, cu voturile PSD-ALDE si PMP.Intre timp, politicienii Opozitiei au avut tot felul de reactii. Spre exemplu, senatorul USR Vlad Alexandrescu a anuntat ca a vazut planurile de reamenajare ale administratiei Firea si ca acestea sunt dezastruoase.Mai exact, sustinea Vlad Alexandrescu, valoarea Gradinii Cismigiu, prin pavare de spatii verzi si prin amplasarea a 16 gherete in parc. In plus, ultima zona amenajata din timpul lui Karl Wilhelm Meyer - primul peisajist care s-a ocupat de parc - ar urma sa fie transformata, nejustificat, intr-un loc de joaca.PMB a reactionat, sustinand ca nu vrea sa mutileze parcul, ci doar sa-l reamenajeze, in folosul bucurestenilor. Mai mult, PMB a anuntat ca, care au scos la iveala siCeea ce a refuzat PMB sa faca pana acum este sa dea publicitatii suficiente detalii clare privind lucrarile pe care vrea sa le desfasoare in Parcul Cismigiu.Liderii PNL Bucuresti sustin ca administratia Firea a intocmit proiectul de reamenajare a Cismigiului cu mult inainte de a colecta toate datele care-i erau necesare pentru a stabili cum ar trebui sa lucreze.In consecinta, intregul proiect de reamenajare ar trebui oprit, iar strategia, refacuta integral.Liberalii sunt deja in Parcul Cismigiu, fac scut in fata platanilor si incearca sa le explice oamenilor cum ar trebui gandita - in opinia lor - aceasta reamenajare peisagistica.In plus, PNL sustine ca PMB refuza sa dea detalii cu privire la modul in care va cheltui peste 6 milioane de lei din bugetul adoptat pentru reabilitare si sa spuna ce lucrari urmeaza sa se faca, de fapt, in parc.Totodata, PNL acuza de lipsa de transparenta si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), in administrarea careia se afla parcul. In mod normal, reprezentantii acestei institutii ar fi trebuit sa spuna deja clar ce lucrari urmeaza sa se desfasoare in Cismigiu.In incercarea de a afla mai multe despre modul in care urmeaza sa se faca reamenajarea din parcul Cismigiu, am contactat telefonic Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB).Ni s-a spus ca directorul Administratiei, Marius Albisor, este in concediu. Exista o persoana delegata sa ii tine locul, dar si aceea e plecata la o sedinta, in afara institutiei. In consecinta, daca vrem informatii, le putem cere in scris.Zis si facut.a solicitat in scris informatii atat de la ALPAB, cat si de la PMB cu lucrarile care urmeaza sa fie realizate in Cismigiu. Pe masura ce institutiile vor raspunde, vom reveni cu amanunte.