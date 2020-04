Licitatiile pentru tramvaiele si autobuzele electrice ale Capitalei sunt suspendate. Cu ce vom calatori in siguranta si fara sa ne ingramadim, cand vom reveni la serviciu?

Ziare.

E adevarat ca, de nevoie, bucurestenii s-au obisnuit sa circule in conditii putin confortabile, ingramaditi in autobuze, troleibuze si tramvaie mizere. Problema e ca - odata aparut pericolul infectarii cu noul coronavirus - conditiile in care oamenii calatoresc in comun nu mai pun doar probleme de confort, ci si de sanatate publica.Acum, multi dintre bucuresteni lucreaza inca de acasa. Dar dupa ce starea de urgenta va inceta - indiferent cand se va intampla asta - oamenii vor fi nevoiti sa se intoarca la serviciu, calatorind in numar mare incluziv cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Din intelegerea noastra, insa, odata cu reluarea activitatii, intr-o prima etapa, ar cam trebui sa pastram distanta unii fata de ceilalti, nu sa ne ingramadim, in spatii inchise.Or, asta ar insemna ca nici pasagerii din mijloacele de transport in comun n-ar trebui sa isi mai sufle unii altora in ceafa, ingramaditi laolalta, de nevoie, in autobuze si tramvaie.Situatiile care ar putea aparea sunt dintre cele mai bizare. Spre exemplu, ce-ar trebui sa facem daca, intr-un autobuz sau intr-un tramvai aglomerat care tocmai a plecat din statie, cu calator incepe sa tusesca violent, in apropierea noastra? Strigam la sofer sa opreasca intre statii, ca sa putem cobori? Incepem sa impingem calatorii din jur, ca sa ajungem cat mai departe de pasagerul care tuseste? Sau stam pe loc, riscand o imbolnavire grava? E greu de spus.Mult mai usor ne-ar fi daca o astfel de situatie nedorita ne-ar surprinde intr-un mijloc de transport cu mai putini calatori la bord. In acest caz, ar fi suficient sa facem, firesc, cativa pasi in spate, luand distanta fata de calatorul care tuseste. Ar fi suficient ca sa evitam o imbolnavire? Greu de zis! Dar cu siguranta ar fi o sansa in plus.Astfel de conditii mai bune de transport in comun in Capitala s-ar putea asigura, dar numai daca am avea suficiente autobuze, troleibuze si tramvaie curate si aerisite, care sa ajunga la timp in statii. Doar in aceste conditii, calatorii nu s-ar mai ingramadi. Dar, din pacate, momentan nu avem suficiente mijloace de transport noi (sau macar uzate, dar bine intretinute) pentru asigurarea unor astfel de conditii civilizate de calatorie.Gabriela Firea a admis inca din 2016, pe vremea cand se afla in campanie electorala, ca transportul in comun din Bucuresti lasa mult de dorit. Dar a promis ca va rezolva problemele. Din pacate, n-a facut-o, desi e pe final de mandat.Ce-i drept, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a cumparat 400 de autobuze noi marca Otokar . Acestea, in ciuda problemelor pe care le-au intampinat in primele zile pe traseu , au oferit, totusi, pentru oameni conditii mai bune de transport decat vechile autobuze, soioase si prost intretinute. Dar Otokarele n-au fost suficiente pentru a rezolva problemele transportului in comun din Capitala.Asa ca Gabriela Firea a promis ca va continua achizitiile cu 100 de troleibuze, 130 de autobuze hibride, 100 de autobuze electrice si 100 de tramvaie noi.Adevarul este ca parcul de vehicule al fostei RATB era atat de imbatranit incat e posibil ca nici macar sutele de mijloace de transport noi promise de Gabriela Firea sa nu fi fost suficiente pentru a asigura conditii civilizate de calatorie, in oras, pentru toti bucurestenii. Dar cu siguranta ca, daca PMB le-ar fi cumparat pe toate si ar fi regandit parte dintre trasee, transportul in comun din Capitala s-ar fi reimprospatat in mare masura.Din pacate, dintre toate sutele de mijloacele de transport promisele, singurele care urmeaza sa inceapa sa vina din aceasta primavara sunt niste autobuzele hibride cumparate de la Mercedes Benz. Potrivit Gabrielei Firea, acestea ar urma sa fie livrate, in transe de cate 20, chiar din aceasta luna . Ramane sa vedem daca asa vor sta lucrurile sau nu.In rest, sunt slabe sanse sa vedem alte mijloace noi de transport in Capitala. Dupa o licitatie zbuciumata, PMB a decis sa cumpere troleibze de la turcii de la Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. - Sileo Gmbh . Dar acestea ar urma sa inceapa sa soseasca la Bucuresti abia din toamna. Pana atunci, trebuie sa ne descurcam doar cu cele pe care le avem deja.In plus, nu avem sanse prea mari nici sa primim cele 100 de tramvaie si nici cele 100 de autobuze electrice noi, in viitorul apropiat. Desi am fi avut mare nevoie de ele, in aceste conditii.In cazul procedurii pentru tramvaie, spre exemplu, PMB i-a declarat castigatori pe turcii de la Durmazlar Makine San. Ve Tic A.S. Dar cealalta companie inscrisa la licitatie - adica Astra Vagoane Calatori - a contestat decizia si a castigat. Asa ca PMB a fost nevoita sa revina asupra deciziei. Inca dinainte de pandemie, de pe la finele lui ianuarie, procedura s-a suspendat , din cauza litigiilor din instanta intre participanti si PMB. Si suspendata a ramas pana astazi. Oricum - potrivit informatiilor de documentatia de atribuire - indiferent cine ar castiga licitatia, e greu de crezut ca vom vedea vreun tramvai nou prin Bucuresti, in 2020.Nici autobuze electrice nu avem sanse sa vedem prea curand, pe strazile din Capitala. PMB a lansat o licitatie pentru a le cumpara inca din martie 2019. Dar ulterior a anulat-o , sustinand ca a primit doar oferte neconforme.Abia in primavara acestui an, procedura s-a relansat . Dar un producator a contestat documentatia, solicitand suspendarea procedurii si prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Si a avut castig de cauza la Consiliul Natioanal de Solutionare a Contestatiilor (CNSC). Decizia CNSC poate fi atacata. Dar oricum ar fi, e limpede ca nu mai dureaza pana sa aflam cine ca construi autobuzele electrice. Si de la acel moment, vor mai trece luni bune pana sa si vedem un prin autobuz pe strazile Capitalei. Se va intampla asta in 2020? Ar fi o adevarata minune!Cu alte cuvinte, de baza pentru asigurarea transportului bucurestenilor, dupa starea de urgenta, va ramane tot actuala flota de autovehicule a Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA, in care pana acum bucurestenii s-au obisnuit sa circule ingramaditi si in conditii mizere.In aceste conditii, ramane sa aflam cum vor asigura autoritatile conditii sigure de transport in comun pentru bucuresteni si daca nu cumva vor spune ca, in lipsa de alternativa, trebuie sa ne ridicam mastile pana sub ochi si sa suportam, in continuare, aceleasi conditiile mizere din autobuze, troleibuze si tramvaie.