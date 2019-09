Ce cred bucurestenii despre taxele auto din Capitala: Bune sau rele, n-ar trebui aplicate asa cum a propus administratia Firea

LIVE TEXT

Gabriela Firea nu a participat la dezbatere, discutiile fiind moderate de city-managerul Capitalei, Sorin Chrita.Din partea administratiei au mai participat la discutii Mihai Teodorescu (directorul Directiei de Transport din PMB), Simona Butacu (consilier al Gabrielei Firea) si Mariana Brod, directorul Directiei de Asistenta Tehnica si Juridica din PMB.Tema principala a dezbaterii a reprezentat-o conditiile in care Firea vrea sa infiinteze o Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) in centrul Capitalei, in care unele masini sa aiba acees doar contra cost Fiecare participant la dezbatare a avut la dispozitie doar 3 minute pentru a-si expune punctul de vedere cu privire la proiectul taxelor de centru si pentru a propune imbunatatiri.v-a transmis, in formatcele mai importante momente ale dezbaterii organizate de PMB:- City managerul Capitalei, Sorin Chirita, acuza greaua mostenire a precedentelor administratii ale orasului pentru ritmul lent in care se dezvolta proiectele de mediu si de decongestionare a traficului., a declarat Sorin Chirita.- Consilierul general Matei Tugui (USR) spune ca nu ar fi indicat sa se elibereze abonamente pentru acces in centrul Capitalei pentru masinile poluante. Motivul: daca bucuresteanul plateste abonament, atunci va incerca sa profite de banii dati si va circula mai des cu masina, in centru.- Consilierul general Octavian Berceanu (USR) sustine ca exista probleme mai urgente in Capitala, care risca sa transforme mecanismul de taxare propus de administratia Firea intr-unul ineficient., a spus Octavian Berceanu.- Tudor Ionescu, consilier general ALDE, sustine ca singure, aceste taxe nu vor imbunatati notabil calitatea aerului. Dar, mai spune Ionescu, aceste taxe fac parte dintr-un plan mai amplu al administratiei locale de reducere a poluarii., a spus Tudor Ionescu.- Valer Ciobanescu, presedintele sindicatului Transpublic STB SA, sustine ca solutia pentru reducerea poluarii in Capitala e eficientizarea transportului in comun, innoirea parcului de autovehicule al STB, constructia de parcari supraetajate si nu desfiintarea autobazelor din oras (cu referire la intentia administratiei Firea de a defiinta depouri cum este cel din propiere de Piata Victoriei).Sorin Chirita sustine ca parerile lui Valer Ciobanescu nu au legatura cu proiectul si ca acesta ar trebui sa se refere strict la tema de discutie.Valer Ciobanescu insista sa i se permita sa isi expuna punctul de vedere. In cele din urma, i se permite sa mai spuna cateva cuvinte.- Presedintele onorific al Clubului Feroviar Roman, Octavian Udriste, sustine ca saluta masura de impunere a taxelor. Dar ca ea nu este nici pe departe suficienta."As vrea, insa, sa stiu daca acesta este singura masura din Planul de Mobilitate pentru decongestionarea traficului", a intrebat Udriste.Acesta sustine ca ar trebui investit si in finalizarea inelul feroviar al Capitalei, care le-ar oferi bucurestenilor alternativa de transport si ar sprijini, astfel, fluidizare traficului.- Adrian Pavel din partea Asociatiei Motociclistilor spune ca nu e clar din proiect daca si motocicletele si scuterele vor fi taxate. Pavel sustine ca aceste vehicule pe doua roti ar trebui scutite de la taxe.In plus, cea mai recente tehnologie antipoluare instalata pe motociclete este Euro 4, nu Euro 6, ca pe autoturisme. In acest caz, proiectul de taxare ar trebuie reformulat, astfel incat sa poata face referire corect si la motociclete.- Secretarul general al Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania, Marius Tudor, sustine ca proiectul este benefic, dar ca ar trebui, totusi, imbunatati prin:- extinderea zonei in care se aplica taxa de acce auto;- taxarea mai rapida a masinile cu norme de poluare inferioare;- stimularea institutiilor si companiilor de taxi sa cumpere cel putin 30% din 2020 masini electrice si hibride.In plus, Marius Tudor sustine ca administratia Capitalei ar trebui sa infiinteze, din banii din taxele de centru si alte dari, un fond pentru "aer curat", care sa fie folosit pentru bucuresteni.- Alin Tanase, coordonator de campanie la Asociatia GreenPeace sustine ca nu e echitabil ca PMB sa impuna taxe pentru toate autoturismele care vin din afara Capitalei. Motivul: in acest fel ar fi taxate si masinile electrice, nepoluante, care vin in Bucuresti din provincie., a spun Alin Tanase.Discutiile despre taxele de centru incep intr-o nota tensionata.Marian Ivan, din partea Asociatiei pentru promovarea transportului alternativ in Romania (OPTAR) spune ca e nedrept ca fiecare vorbitor sa aiba doar 3 minute la dispozitie pentru a-si expune punctul de vedere."As incepe prin a spune ca am dat in judecata PMB din cauza ca Planul Integrat de Calitate a Aerului nu respecta masurile care ar fi trebuit luate", a spus Ivan.Cand Sorin Chirita ii atrage atentia sa se refere strict la proiectul privind taxele de centrul Ivan ii raspunde pe un ton ridicat:"O sa va rog sa nu mai mai intrerupeti niciodata.Mai ales ca in 2019, PMB a transmis catre noi ca in Bucuresti poluarea e in standardele stabilite de directiva europana. Asta pentru ca - la numai 6 luni distanta - in acest proiect, sa se vorbeasca despre a 6-lea cel mai poluat oras din Europa. (...)Era nevoie de un plan de management al parcarilor. Atata timp cat oamenii parcheaza ilegal oricunde in orasul asta, e normal ca se pot deplasa oriunde prin oras cu masina", a spus Ivan.In plus, a mai spus Ivan, masuri din Planul de Mobilitate Urbana - cum ar fi accesibilizarea trotiarelor si cearea de piste pentru biciclete - nici macar nu s-au inceput, asa ca e normal sa avem poluare consistenta, in Capitala.