Locatarii unui bloc din Timisoara in care s-au folosit substante toxice au fost lasati sa intre in case cateva ore. Apoi, autoritatile s-au razgandit

Dupa numai cateva ore, oamenii au fost din nou evacuati, iar joi se va face o actiune de neutralizare, decontaminare si neutralizare a apartamentelor.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta le-a permis oamenilor accesul, insa fara sa anunte ca acest lucru este temporar si fara sa fie facuta o decontaminare a acestuia. Abia joi se va face aceasta actiune.Marti seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis anunta ca in urma masuratorilor facute la imobilul de pe strada Vaida Voievod de echipele CBRN se va permite accesul oamenilor in locuinte, deoarece nu au mai fost identificate substante toxice. Locatarii au inceput imediat sa se intoarca in apartamente.Dupa numai cateva ore, locatarii au fost din nou evacuati, dupa ce cei din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-au razgandit."Intrucat masuratorile din aer nu indicau valori depasite de substante toxice, s-a permis accesul temporar in incinta imobilului. In sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, specialistii si reprezentantii din cadrul comitetului au hotarat ca totusi, preventiv, locatarii sa nu se mute definitiv, ci sa ramana in afara imobilului si sa fie cazati la unitatile identificate de autoritatile locale.Aceasta masura a fost luata pana organele abilitate, in speta DSP, isi vor da avizul pentru accesul definitiv in locuinte. Masura a fost luata de CJSU pentru a preintampina aparitia unor alte situatii de urgenta, siguranta localurilor fiind prioritara", a transmis ISU Timis presei, abia miercuri seara.Joi ar urma sa inceapa o actiune de neutralizare, decontaminare si igienizare a apartamentelor in care oamenii au stat deja mai multe ore, dupa ce revenisera in urma evacuarii. Interventia va fi facuta de o echipa a Ministerului Apararii Nationale care a ajuns, joi dimineata, la Timisoara. Abia dupa finalizarea acestei actiuni se va permite accesul total in blocul evacuat de doua ori in mai putin de 24 de ore.In ceea ce priveste blocul de pe strada Mioritei, nr. 8, acolo unde trei oameni au murit, dupa ce a fost folosita o substanta toxica pentru dezinsectie si deratizare, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta i-au cerut proprietarului imobilului sa contracteze o firma specializata pentru efectuarea decontaminarii si igienizarii.In prezent mai sunt internate 40 de persoane, dintre care 29 copii la Spitalul de Copii "Louis Turcanu", 8 adulti la Spitalul Judetean si 3 adulti la Spitalul Municipal din Timisoara. Starea persoanelor internate este general buna, momentan pacientii aflandu-se sub supravegherea medicilor.