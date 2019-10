Lucrarile pe soseaua Fabrica de Glucoza nu se mai termina. Estimarile Primariei ajung prin vara lui 2020

Soseaua Fabrica de Glucoza (cu rosu) intersecteaza strada Barbu Vacarescu (cu albastru) si Soseaua Petricani (cu galben). In plus, preia parte din traficul adus in zona de Autostrada Urbana (cu bleu).

Coaje: Am inceput sa largim o strada si am ajuns la modernizarea de retele de utilitati pentru 10.000 de locuinte

Asa se circula acum pe Soseaua Fabrica de Glucoza. Foto: Forumul PeUndeMerg.ro/Horatiu 87

Stadiul lucrarilor pe o portiune dintre intersectia cu strada Intrarea Chefalului si strada Barbu Vacarescu. Foto: forum PeUndeMerg.ro

Cand se va termina, totusi, largirea soselei

Administratia Bucurestiului a decis inca din 2010 ca Soseaua Fabrica de Glucoza - care masoara 1,8 kilometri lungime si face legatura intre Soseaua Petricani si strada Barbu Vacarescu - n-ar trebui sa aiba doar cate o banda pe sens, ci cate doua.In acelasi an, Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat o hotarare prin care aloca 163 de milioane de euro pentru a cumpara de la oameni pamantul din lateralul Soselei Fabrica de Glucoza, pe care urmau sa se construiasca noile benzi.Parte dintre consilieri au spus ca e bine sa se construiasca acolo si drumuri colectoare, care sa ajute la preluarea si dirijarea numarului mare de masini care circula prin acea zona din Pipera. Altii au vorbit si despre parcari in spic, amenajate pe marginea soselei largite.Pana la urma, consilierii generali au inceput sa se certe din cauza preturilor la care PMB voia sa-i exproprieze pe oamenii pe ale caror terenuri urma sa treaca soseaua largita. In cele din urma - desi mai adoptasera o hotarare privind sumele pentru exproprieri - in 2014 consilierii au venit cu inca una. De aceasta data, s-a decis ca exproprierile n-ar trebui sa coste mai mult de 60 de milioane de lei.La acel moment, trecusera deja 4 ani de cand administratia Capitalei hotarase sa largeasca soseaua. Iar lucrarile erau inca departe de a incepe.In paralel, Autostrada Urbana (adica extremitatea din oras a Autostrazii Bucuresti - Ploiesti) prindea contur. Iar asta era o problema din cauza ca, de pe viitoarea autostrada, masinile puteau iesi doar pe Soseaua Petricani si pe Soseaua Fabrica de Glucoza. In aceste conditii, era evident ca aceasta din urma trebuia largita de urgenta pentru evitarea unor ambuteiaje de proportii, in zona.Constiente de aceste lucruri, autoritatile locale au lansat, cu chiu cu vai, o licitatie pentru largirea Soselei Fabrica de Glucoza. Din cauza contestatiilor, insa, procedura a durat mult mai mult decat ar fi trebuit. In consecinta, abia in luna iunie 2017 a reusit PMB sa semneze cu societatile Tracon, Straco si Primacons Group (proiectant) un contract pentru largirea soselei.S-a facut proiectarea lucrarilor, dar documentatia a fost gata tocmai cand PMB se pregatea sa isi adopte bugetul pe 2018. Asa ca asocierea formata din constructor si proiectant nu si-a primit banii la timp. Acest lucru a creat tensiuni intre administratie si privati, dar a cauzat si amanarea inceperii lucrarilor.In cele din urma, santierele s-au deschis, totusi in august 2018. Adica dupa un deceniu de la momentul in care s-a stabilit ca Soseaua Fabrica de Glucoza trebuie largita.La acel moment, Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, a precizat ca lucrarile in valoare de circa 47 de milioane de lei erau programate sa dureze 15 luni. Dar - mai spunea atunci consilierul primarului general al Capitalei - administratia spera sa termine largirea soselei in numai 12 luni.Multi bucuresteni si-au facut o cruce si au sperat ca, in sfarsit, autoritatile Capitalei vor reusi sa largeasca strada lunga de numai 1,8 kilometri, inainte ca traficul sa se aglomereze si mai mult, in zona! Din pacate, n-a fost sa fie!La finele anului 2018, s-a deschis Autostrada Urbana . De atunci au mai trecut trei sferturi de an, iar largirea strazii nu e nici pe departe finalizata.De ce s-a ajuns in aceasta situatie si cand se va termina, totusi, largirea Soselei Fabrica de Glucoza a explicat pentruMarius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea.Marius Coaje spune ca dincolo de unele probleme cu platile pe care le-a avut PMB mai sunt si alte motive pentru intarzieri."Constructorul ne-a comunicat diverse motive pentru intarziere. Unele n-au fost intemeiate. Dar altele au fost. Spre exemplu, a avut 27 de zile (neconsecutive) in care n-a putut lucra pentru ca a plouat. Adunate, aceste zile lucratoare reprezinta peste o luna.Apoi, am intampinat si alt soi de probleme. Trebuia sa relocam de acolo o conducta mare, cu diamentrul de 800 de cm, a RADET. Iar RADET ne-a dat aviz negativ si ne-a zis: daca tot lucrati, mai bine inlocuiti conducta cu una noua, preizolata. Ce puteam face? Am intrebat la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP): avem voie sa facem asa? Si ni s-a zis ca da. Deci s-a cumparat teava si s-a inceput lucrul.Apoi, au venit Primaria Sectorului 2 si niste dezvoltatori imobiliari si au zis: aici, in zona, urmeaza sa se construiasca 10.000 de locuinte. Nu acum, dar la un moment dat se vor construi. Si daca tot lucrati, n-ati putea voi sa vedeti daca retelele de utilitati - apa, gaz, electricitate - ar tine 10.000 de locuinte?Noi ne apucasem sa largim o sosea acolo, nu sa modernizam utilitati in asemenea grad! Dar am zis: hai sa nu zica oamenii si cine o veni la un moment dat dupa noi ca nu ne-a interesat! Am chemat retelistii care s-au apucat sa modernizeze pe banii lor retelele. Am zis ca e bine sa facem asa. Dar, evident, a luat timp.Sigur ca, intre timp, s-a lucrat la largire. S-a ajuns cu lucrarile - venind dinspre Petricani, pe sensul stang - pana la intersectia strada Intrarea Chefalului (aproape de intersectia Soselei Petricani cu Soseaua Barbu Vacarescu). Iar acolo am intampinat o problema.Dupa parerea mea, solutia aleasa initial pentru largire - anume constructia, in plus, a unui drum colector acolo - era cea mai buna. Fara acel drum, oamenii de pe Intrararea Chefalului (pozitionati pe o panta pe care s-a tot construit, in ultimii ani) aveau acces cu greu la sosea. Erau, practic, intr-o groapa din care ar fi iesit cu greutate, mai ales iarna.Asa ca i-am cerut proiectantului sa vina cu trei solutii ingineresti pentru rezolvarea problemei, dintre care noi sa alegem una. Am ales solutia si lucram sa trecem si de portiunea asta de la Intrarea Chefalului.Si in cealalta parte - pana in strada Barbu Vacarescu - s-a lucrat. Saptamana trecuta s-a turnat tot ce inseamna balast stabilizator. S-au montat borburi. Urmeaza sa vina cu binderul (strat de legatura intre fundatie si straturile superioare ale soselei - n.red.) si apoi cu asfaltul", a declarat Marius Coaje.Marius Coaje spune ca - desi s-au facut pasi importanti pe santier - lucrarile la Fabrica de Glucoza mai dureaza."Eu insist ca asocierea de constructori sa imi termine in acest an toate lucrarile pe partea nou construita a soselei. Dar si constructorul depinde de vreme, ca nu poate lucra pe ploaie sau inghet. Si daca ar vrea, nu l-as lasa, din cauza ca ar insemna treaba prost facuta.Apoi, pentru inca trei luni, inchid partea veche a soselei, sparg asfaltul, schimb bordurile, torn alt astfalt si am terminat!Dar.. aici avem o problema! Mie, ca si constructor, mi-ar fi convenit sa inchid strada cu totul, sa o fac de la un cap la altul si sa o deschid apoi, deja largita. Dar nu s-a putut, din cauza ca s-ar fi circulat infernal, in zona.Iar acum ce fac? Termin sensul la care lucrez (cel pe care se vine, pe partea stanga a soselei, dinspre Petricani spre Barbu Vacarescu - n.red.) si il deschid. Pe acest sens, in timp ce il repar pe celalalt, imi vor circula nu doar autoturisme, ci si camioane, betoniere, tiruri cu materiale si toate masinile care merg spre santierele din Pipera... Si imi vor strica asfaltul abia turnat. Si va trebui sa pun altul", a mai spus Marius Coaje.Una peste alte, largirea Soselei Fabrica de Glucoza va mai dura macar 6 luni (timp efectiv de lucru), la care se vor adauga perioadele de vreme rea, in care nu se poate lucra. Iar asta inseamna ca, probabil, soseaua ar urma sa fie gata cam pe la inceputul verii anului urmator.Cel putin pana atunci, bucurestenii care au drum prin nordul Capitalei n-au decat sa se descurce cum pot pe o strada care - desi trebuia largita de ani buni - e inca un santier.