Lupta cu COVID in fiecare sector din Bucuresti: Unii primari ne-au oxigenat cu elicopterul, altii refuza sa spuna cu ce substante au pulverizat pe strazi

Primarul Sectorului 1: Spalam, dar dam si cu dezinfectant folosit si la metrou. In scarile de bloc se foloseste alt produs

Viceprimarul Sectorului 2: Ma intreaba lumea de ce nu dam si noi cu tunurile. De ce dam, cine a demonstrat ca ajuta la ceva?

Primarul Sectorului 3 refuza sa spuna cu ce stropeste: Sunt substante recomandate. Nu sunt bune de baut. Dar nici nu se moare de la ele

Pe 3 aprilie, Primaria Sectorului 3 a cumparat de la o firma din Targoviste servicii de dezinfectie pentru o suprafata de 675.000 de metri patrati

Primarul Sectorului 4: Folosim, in mod curent, 3 substante

Foto: Facebook/Primaria Sectorului 4

Cu ce se stropeste impotriva noului coronavirus in Sectorul 5

Gabriel Mutu: Ploaia de sanatate nu era ca sa ne decoloram parul. Are o justificare clara si a costat mai putin decat de asteptam

Elicoperul cu care Sectorul 6 a fost stropit cu apa oxigenata. Foto: captura video/Primaria Sectorului 6

Ziare.

com

Cu toate acestea, parte dintre primarii Capitalei s-au grabit sa isi dezinfecteze sectoarele, atat de la sol, cat si din aer. Ba, unii sunt pregatiti chiar sa o ia de la capat. Ne-or fi de folos toate acestea sau sunt mai degraba o irosire a banului public? Iata ce spun edilii.Asaltati cu informatii contradictorii, bucurestenilor le e greu sa decida care dintre primarii de sector imbina mai eficient lupta impotriva raspandirii noului coronavirus cu administrarea parcimonioasa a banului public.Oare fac mai bine acei primari care se limiteaza la spalatul strazilor ( recomandat de OMS ) si dezinfectatul scarilor de bloc (obligatoriu in virtutea Ordonantei militare nr.4)? Sau, dimpotriva, actioneaza cu mai multa grija fata de cetateni primarii care s-au apucat sa pulverizeze dezinfectanti cu tunurile sau chiar cu elicopterele E greu de spus. Mai ales ca fiecare primar de sector e de parere ca metoda sa este cea potrivita, in combaterea raspandirii bolii.Edilul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a anuntat, recent, pe retelele de socializare ca de baza este spalarea cu detergent a strazilor.In afara acesteia, insa, dupa cum a explicat edilul de sector pentru, se mai aplica pe strazi un dezinfectant numit Virkon (care, din cate am putut intelege, contine o substanta numita peroximonosulfat de potasiu)."Virkon se aplica si la metrou. De dezinfectie se ocupa, in Sectorul 1, societatea Romprest. Noi aveam deja contract cu ei si acum am semnat si un act aditional, pentru aceasta dezinfectie.Mi-au spus ca se face o data la fiecare 7 zile. Atat au efect respectivele substante. Asta, daca nu ploua. Daca ploua, trebuie revenit mai des", a precizat Daniel Tudorache.In schimb, in scarile de bloc, tot o data pe saptamana, se dezinfecteaza cu Halamid (care, in anumite forme de prezentare, se folosese si in agricultura).Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, spune ca face exact ceea ce scrie in Ordonanta militara nr 4: spala strazile si, de saptamana aceasta, va incepe dezinfectarea scarilor de bloc."Noi ne-am limitat la ce spune ordonanta militara. Si anume la spalarea strazilor. Bine, noi spalam strazile oricum, intr-o anumita masura. Acum doar am adaugat si clor la substantele folosite inainte.De aceste spalari se ocupe operatorul de salubritate (Supercom - n.red.). Ei oricum aveau in contract spalarea catorva strazi pe an. Acum am zis ca toate spalarile din contract sa se faca acum si, bineinteles, sa faca si ei cateva strazi in plus, gratuit. Asa ca momentan aici n-am platit nimic in plus pentru aceste operatiuni.Sa stiti ca unii oameni, care au vazut, prin alte parti ale Capitalei, tunuri cu dezinfectant m-au intrebat: de ce nu dam si noi? Uite, acolo se face ca lumea! La noi de ce nu?Si le-am explicat oamenilor ca nu exista nicio dovada ca acele substante ajuta la ceva. Nu avem dovezi stiintifice in acest sens", ne-a spus Dan Cristian Popescu.Cu toate acestea, Compania Municipala Eco Igienizare SA a dat cu un dezifectant numit Aldezin si pe strazile din Sectorul 2.Si tot compania Eco Igienizare SA a realizat, saptamana trecuta, dezinfectia prin scarile de bloc.Totusi, din informatiile, Primaria Sectorului 2 are de gand sa lucreze si cu alte societati, pentru dezinfectarea scarilor.Prin Sectorul 3 circula de mai multe zile masini mari cu tunuri de dispersie care imprastie o ceata iritanta. In plus, oameni in combinezoane albe si cu masti dezinfecteaza prin scarile de bloc.In ciuda insistentelor, primarul Robert Negoita a refuzat sa spune care sunt substantele disperate prin sector."Nu stiu sa va spun. Sunt substantele recomandate de specialisti. Daca sunt nocive? Sa definim ce inseamna nociv. Evident ca nu afecteaza sanatatea omului. In sensul ca nu se moare de la ele.Dar substanta evident ca nu e una prietenoasa. Scopul ei este sa destructureze o proteina, care sa nu se mai poata replica, nelasand virusul sa se inmulteasca. Noi nu avem proteina? Avem, nu? Asa ca e clar ca nu-i o substanta care sa ne ajute, haideti sa fim seriosi!Am auzit multe aberatii, zilele asta! Cine spune ca substantele astea sunt prietenoase minte! Pe mine m-a lovit o rafala de vant cu solutie din asta, zilele astea. Nu se moare din ea. Si daca nu te speli la scurt timp dupa ce ai intrat in contact cu substanta, iti poate crea o iritatie. Dar cand ti se intampla asa ceva, te speli, nu?Oricum, la noi Politia Locala a anuntat inainte oamenii sa se retraga la adapost si sa inchida geamurile, cand vine masina sa stropeasca", a spus Robert Negoita.Intrebat de, Robert Negoita a precizat ca nu primaria disperseaza dezifectantii, ci o firma care nu ar apartine PS3.Curios este insa ca, in urma cu doar cateva zile, tot Robert Negoita anunta ca primaria pe care o conduce are toate utilajele necesare pentru a aplica dezinfectantii, inclusiv tunurile folosite in aceste zile pe strazi si care au fost cumparate mai demult pentru a stropi spatiile verzi. In plus, in mai multe imagini care circula pe retelele de socializare, se vedea ca, pe sub combinezoane, cei care aplicau dezifectantul purtau salopete similare cu cele ale unora dintre salariatii din subordinea PS3.De ce ar vrea primarul sectorului sa nu ne dea detalii precise cu privire la aceste activitati? N-am prea inteles.E adevarat si ca Primaria Sectorului 3 chiar a cumparat prin incredintare directa servicii de dezifectie pentru o suprafata de 675.000 de metri patrati (adica tocmai pentru suprafata de dezifectat din sector, potrivit unei declaratii a primarului Robert Negoita pentru). Dar atribuirea a facut-o abia vineri, pe 3 aprilie. Si-atunci, pana pe 3 aprilie, cine a stropit in Sectorul 3?Decizia primarului Sectorului 3 de a nu face publice astfel de detalii si de a nu dezvalui denumirile produselor aplicate in sector e de neinteles. Mai ales ca locuitorii au tot dreptul sa stie aceste lucruri.Potrivit informatiilor, s-ar folosi si aici substante pe baza de clor pentru spalarea strazilor si Halamid pentru scarile de bloc, la fel ca in Sectorul 1. Dar de ce sa fie aceste informatii secrete?In context, consilierul general Ana Ciceala (USR) a cerut autoritatilor sa ii comunice daca substantele folosite sunt autorizate. Si daca da, in ce concentratie se folosesc ele, mai ales ca bucurestenii din sector sunt nevoiti sa le inhaleze destul de des."Chiar Robert Negoita spune 'nu moare nimeni de asta, dar nici bine nu e daca inhalezi'.Or, oamenii spun ca se inhaleaza frecvent acele substante atunci cand trece tunul. Am constatat eu insami ca nu exista timp si semnal sonor suficient de adapostire, ca se pulverizeaza la ora 12 cand circula si varstnicii, ca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda folosirea altor substante.Si atunci am cerut sa mi se transmita avizele pe care trebuiau sa le primeasca de la Comisia Nationala pentru Produse Biocide conform unui ordin de ministru (82/2015) si de ce nu se respecta orarul prevazut in acelasi ordin (22:00 - 6:00).Cred ca autoritatile administratiei publice locale trebuie sa ia de urgenta toate masurile pentru prevenirea raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Sa spele toate trotuarele, dar cu substante potrivite si cu avizele necesare", a spus Ana Ciceala."Conform recomandarilor Biroului OMS, spalarea cu hipoclorit de sodiu este recomandata o data. De aceea, pe trotuare si carosabil am folosit hipoclorit de sodiu. (...)Pentru carosabil si trotuare, dam (in mod curent -n.red.) cu detergenti folositi de regula in aceste scopuri. Pentru ca eficienta este buna, in special, pentru apa si sapun.In mod curent, in spatii verzi, locuri de joaca si incinte folosim ca substanta activa peroxidul de hidrogen. Acesta este omologat ca si virucid, respectiv bactericit de Comisia Europeaa inca din 2015.Environmental Protection Agency (EPA) are de asemenea pentru specificitate la coronavirus utilizarea peroxidului de hidrogen", a spus Daniel Baluta.Potrivit primarului Sectorului 4, in aceasta saptamana, va incepe a doua trecere pentru dezinfectare prin toate scarile de bloc din sector.La Sectorul 5, primarul Daniel Florea a anuntat, pe Facebook, ca substantele dispersate cu tunurile pe strazi sunt "indicate pentru combaterea COVID-19". Cum se numesc aceste substante, edilul de sector n-a mai spus.In ciuda insistentelor- care a incercat in repetate randuri sa ia legatura cu edilul si a trimis solicitari scrise la primarie - autoritatile din sector n-au comunicat numele substantelor dispersate.Abia sambata, pe 4 aprilie, intr-o postare de pe o retea de socializare, Daniel Florea a mentionat numele uneia dinstre substantele folosite: Bionet A15, care contine cloruri si saruri de amoniu.a solicitat in scris, in repetate randuri, Primariei Sectorului 5 sa ne comunice lista substantelor folosite la dezinfectie, in aceste zile, in sector.Daca institutia ne va comunica o lista completa a substantelor folosite, vom reveni. Din pacate, de regula Primaria Sectorului 5 nu raspunde solicitarilorPrimarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a folosit probabil cea mai inedita metoda de dezifectie din Romania: a stropit intregul sector, din elicopter, cu apa oxigenata. Si a numit aceast lucru "o ploaie de sanatate".De ce a fost nevoie de asa ceva? Iata ce spune primarul Sectorului 6."Noi am inceput sa facem dezinfectare inca de acum o luna si ceva.In prima faza am dezinfectat trotuarele, aleile si caile de acces catre farmacii cu apa cloraminata. Pana cand aceasta nu s-a mai gasit.Dupa ce s-a terminat cloramina, am dat cu hipoclorit de sodiu, prin nebulizare (substanta se vaporizeaza si se pulverizeaza cu un pistol - n.red.). Pe acesta il folosim doar pentru dezinfectarea pasajelor, asa cum faceam cu cloramina.In interior, in spatiile primariei, ale subordonatelor consiliului local, oriunde exista posibilitate ca publicul sa interactioneze cu angajatii primariei si in scarile de bloc sunt solutii specifice pentru spatii inchise. Facute cu forme specializate", a declarat Gabriel Mutu pentruIntrebarea este: cum s-a ajuns de la astfel de operatiuni pana la a stropi intregul cartier cu apa oxigenata?Gabriel Mutu spune ca PMB a primit o scrisoare adresata si primariilor de sector de la o structura a MApN. Anume, de la Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare CBRN si ecologie din cadrul Agentiei de cercetare pentru Tehnica si Tehnologii militare.Iar in acea scrisoare se mentiona ca, potrivit OMS, primul produs cu efect impotriva coronaviruslui este apa oxigenata, care este si biodegradabila si nu produce efecte adverse pentru oameni."Si ne-am gandit cum sa aplicam aceasta substanta si repede, dar mai ales ieftin. Si am stabilit ca cea mai eficienta modalitate este sa o dispersam din aer.Din calculele noastre - doar n-am mai facut nici noi asa ceva - urma sa ne costa 1 ban pe metrul patrat. Dar, de fapt, ne-a costat mai putin. Per total, cam 23.000 de lei.Pai ne permitem sa dam 3 milioane de lei pe dezinfectarea tuturor scarilor de bloc, dar nu merita sa dam 23.000 de lei, o data, pentru a curata sectorul si aerian?", ne-a spus Gabriel Mutu.