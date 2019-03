Mai multe ONG-uri au reusit sa blocheze constructia unor blocuri de lux in cartierul Floreasca

Asa arata ansamblul rezidential care urma sa se construiasca in cartierul Floreasca. Sursa foto: Arhiva Facebook/One Mircea Eliade

Asociatiile Salvati Bucurestiul si SOS Orasul au anuntat ca au reusit, cu sprijinul altor ONG-uri si al bucurestenilor, sa opreasca, pentru moment, constructia unor blocuri uriase, in apropierea Parcului Floreasca.Unul dintre blocuri ar fi urmat sa aiba 15 etaje, altul 16 etaje, in vreme ce al treilea ar fi ajuns la nu mai putin de 18 etaje. In plus, fiecare dintre aceste blocuri este prevazut, in proiect, cu cate trei subsoluri. Beneficiarul proiectului este firma SC One Mircea Eliade Properties.Buna parte din Hala Ford din apropiere ar fi urmat sa fie transformata in hypermarket Auchan, care sa deserveasca zona.Detalii despre supendare acestui proiect cu o valoare estimata de circa 100 de milioane de euro a oferit vicepresedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan., a spus Nicusor Dan.Acesta a mai declarat ca actele prezentau mai multe probleme, astfel incat instanta a decis sa le suspenda pana cand se va judeca actiunea de anulare a documentatiei, inaintata tot de ONG-uri., a mai spus Nicusor Dan.Odata cu suspendarea PUZ, a acordului de mediu si a autorizatiei de construire, constructia blocurilor turn va trebui sistata.Nicusor Dan spune ca va continua lupta in instanta pana cand actele suspendate vor fi anulate. Asta nu inseamna, insa, ca in zona nu se va putea construi., a mai spus Nicusor Dan.Ramane de vazut daca pana cele doua asociatii vor reusi sa ii determine, in instanta, pe dezvoltatorii imobiliari sa isi schimbe planurile si sa construiasca la scara mai mica, pentru a nu supraaglomera zona.