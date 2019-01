Mai multi elevi din Botosani folosesc tot toaleta din curte, desi li s-a construit una de lux, de 100.000 de euro

Ziare.

com

Cei 119 elevi si profesorii scolii din comuna Gorbanesti (judetul Botosani) n-au prea avut motive de bucurie cand in unitatea de invatamant s-a finalizat constructia noii toalete. Aceasta este intr-adevar moderna si are inclusiv spatii pentru persoane cu dizabilitati. In plus, i-ar scuti pe toti de chinul drumului pana la toaleta din curte, pe timp de iarna. Din pacate, insa, noua toaleta n-a fost inaugurata si va continua sa ramana inchisa. Motivul: nu are autorizatie de la ISU, informeaza Digi 24 Din pacate, problema pare sa nu aiba rezolvare, in conditiile in care cei care ar putea-o solutiona se multumesc acum sa dea vina unul pe celalalt.Mai exact, primarul comunei Gorbanesti, Gica Iliescu, sustine ca de vina e constructorul, care n-a primit receptia lucrarii tocmai din cauza ca nu s-a ingrijit sa isi scoata autorizatie de la ISU.In replica, George Turcu, reprezentantul firmei de constructii, sustine ca nu s-a pus niciodata problema sa isi procure singur respectiva autorizatie si ca acest lucru nu e in sarcina sa.In consecinta, cu o toaleta de 100.000 care are lacat pe usa, atat elevii, cat si profesorii scolii din Gorbanesti vor continua sa iasa in frig si sa foloseasca toaleta din curtea unitatii de invatamant, subreda si insalubra.