Mai multi oameni au fost "gazati" de firma de dezinsectie in centrul Timisoarei (Video)

Cei doi au inceput sa stropeasca cu substante pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza insa si pe oamenii care se aflau in zona.Astfel, acestia au fost "gazati" de ceata densa lasata in urma de cei care faceau dezinsectia.O femeie a filmat momentul si a postat imaginile pe o retea sociala."Dezinsectie in cel mai pur stil romanesc. Am ajuns acasa. Scapa cine poate!", a scris aceasta pe contul sau de Facebook, unde a si publicat clipul video cu incidentul.Iata imaginile:Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, iar imaginile video au fost publicate in mediul online marti dimineata.