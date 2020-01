Medicul Narcis Copca, declarat cetatean de onoare al Capitalei, intr-o sedinta cu scandal si insulte

Lista medicilor care au devenit cetateni de onoare ai Capitalei, pe 29 ianuarie.

Ziare.

com

Numele lui Narcis Copca s-a numarat printre cele ale mai multor medici pe care administratia Firea a decis sa-i faca, la pachet, cetateni de onoare ai Capitalei.In context, consilierul general USR Ana Ciceala a sustinut ca Narcis Copca nu conduce transparent Spitalul Sfanta Maria. Ana Ciceala a amintit ca in 2017 a fost data afara dintr-o sedinta in care Narcis Copca isi sustinea proiectul de management. Asta, desi era membra a Comisiei de Sanatate a CGMB si avea tot dreptul sa asiste la respectiva sedinta.In replica, Gabriela Firea a spus ca nu impartaseste punctul de vedere al Anei Ciceala si ca se inclina in fata realizarilor obtinute de medicii pe care vrea sa ii faca cetateni de onoare. Inclusiv in fata realizarilor lui Narcis Copca, pe care il admira pentru "ceea ce a realizat la Spitalul Sfanta Maria".Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a jignit-o pe Ana Ciceala (asa cum face in majoritatea sedintelor CGMB), numind-o "ratacita" si "criminala".Proiectul a fost adoptat cu 34 de voturi pentru, 3 abtineri si unul impotriva.Ulterior, mai multi consilieri cu continuat sa se certe pe tema acordarii titlului de cetatean de onoare lui Narcis Copca.Tot miercuri, pe 29 ianuarie, cu 33 de voturi pentru, 7 abtineri si 6 voturi impotriva, CGMB i-a acordat titlul de cetatean de onoare lui Tudor Gheorghe.Gabriela Firea a spus ca acorda acest titlu pentru activitatea artistica a lui Tudor Gheorghe, indiferent de asocierea imaginii acestuia cu unele partide politice.