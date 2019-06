Metrou Usor: Primaria Capitalei arunca pe geam banii bucurestenilor, renuntand la o investitie deja inceputa

Bulevardul Doamna Ghica va fi reconfigurat, incepand de la intersectia cu Lacul Tei (sageata rosie, pe harta - n.red.) si pana la inceperea pasajului, inainte de intersectie

Asa ar urma sa arate pasajul rutier suprateran. Sursa foto: Forum Metrou Usor

Toate investitiile de pana acum in linia de tramvai ar deveni inutile

Imagine proiectata a pasajului Doamna Ghica. Sursa foto: Forum Metrou Usor

Ideea constructiei unui pasaj rutier suprateran care sa treaca peste intersectia Bulevardelor Doamna Ghica si Colentina nu e noua, ci dateaza inca de prin anul 2007. Rand pe rand, primarii Capitalei au tot promis ca vor construi pasajul, dar niciunul nu s-a tinut de cuvant.Pe 16 mai, insa, actualul primar general al Bucurestiului, Gabriela Firea anunta pe retele de socializare ca - spre deosebire de precedentii edili - nu s-a limitat sa promita realizarea pasajului, ci a si dat deja startul proiectului.Mai exact, anunta Firea, Compania Municipala de Dezvoltare Durabila SA a intocmit deja un studiu de fezabilitate pentru pasaj (de fapt, a revizuit un studiu mai vechi -n.red.), din care reiese ca acesta merita si poate fi construit.In consecinta, Firea a decis sa incredinteze Trustului Municipal de Cladiri Metropolitane SA un contract de proiectare si executie a unui proiect de modernizare a unei portiuni a Bulevardului Doamna Ghica si de constructie a pasajului. Lucrarile ar urma sa dureze 15 luni.Pasajul ar urma sa aiba o latime de 16,5 metri (impartita in 4 benzi de circulatie, cate doua pe fiecare sens) si sa coste de principiu, circa 28 de milioane de euro.La o prima vedere, totul arata bine. Asociatia Metrou Usor transmite insa, ca o examinare mai atenta a proiectului scoate la iveala faptul ca acesta are o mare problema: nu prevede realizarea unei linii de tramvai, pe calea de rulare.Or, acest lucru e de neinteles - sustin specialistii Asociatiei - in conditiile in care pasajul peste intersectia bulevardelor Doamna Ghica si Colentina face parteIn cazul de fata, apreciaza Asociatia, ar fi utila o linie de tramvai care sa traverseze, legand, practic, cele doua cartiere printr-o ruta directa de tramvai. Aceasta ar urma apoi sa continue in sud, spre Titan si Berceni.Ideea constructiei acestei rute nu e doar propunerea Asociatiei Metrou Usor, ci e un proiect pe care chiar PMB a promis ca il va duce la bun sfarsit, atunci cand si-a asumat prevederile Planului de Mobilitate Urbana 2016-2030 a Regiunii Bucuresti-Ilfov, care poate fi consultat integral aici (cu prevederile privind linia la pag. 238):Astazi, Metrou Usor sustine ca linia directa de tramvai merita, in continuare, construita pentru ca:- ar degreva traficul din zona Pipera, una dintre cele mai aglomerate zone din Bucuresti, cu efecte benefice pe intreaga relatie Pipera - zonele de est/sud-est ale Bucurestiului (cartierele Pantelimon, Titan, respectiv Berceni)- ar reduce aglomeratia pe tronsonul de metrou Pipera - Piata Victoriei, cel mai utilizat dintre tronsoanele de metrou din Bucuresti.In consecinta,Tot Asociatia Metrou Usor atrage atentia asupra faptului ca, daca va construi pasajul fara spatiu alocat sinelor, PMB isi va nesocoti, practic, propriile proiecte anterioare, dar si investitii deja facute pentru pregatirea constructiei liniei de metrou Pipera-Pantelimon:, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Metrou Usor.Intr-un raspuns formulat la solicitarea Asociatiei, PMB sustine, insa, ca nu vede utilitatea unei linii de tramvai pe Bulevardul Doamna Ghica., a transmis PMB pentru Asociatia Metrou Usor.Greu de inteles este, insa, de ce nu construieste PMB strategic, in asa fel incat sa creeze macar conditii pentru amenajarea ulterioara, in zona, a unei linii de tramvai, in cazul in care, pe viitor, va fi nevoie de ea.La urma urmei, acum cateva zile, invitat la coferinta, city managerul Sorin Chirita sustine ca electrificarea transportului in Capitala este o prioritate pentru echipa Gabrielei Firea. Iar daca asa stau lucrurile, de ce sa se elimine pana si posibilitatea constructie a unei linii de tramvai care sa tranziteze pasajul de pe strada Doamna Ghica? PMB n-a mai spus.a solicitat in scris PMB informatii cu privire la aceste aspecte. Pe masura ca institutia ne pune la dispozitie raspunsurile, vom reveni cu amanunte.