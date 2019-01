Ministerul Sanatatii recomanda locuitorilor Capitalei sa NU foloseasca apa de la robinet pentru baut, gatit sau spalat

Ziare.

com

"Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o, necesara in conditiile in care in cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o, in urma topirii masive de zapada", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii Amoniul poate ajunge in apa din sol sau din alte surse, iar prezenta lui nu are efecte toxice asupra organismului, insa indica o poluare organica recenta, acesta fiind si motivul pentru care ApaNova a luat decizia de a mari cantitatea de clor, pentru a dezinfecta apa."Ca urmare a acestui fapt, in cursul zilei de 30 ianuarie 2019, au fost primite la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPMB) mai multe sesizari privind calitatea apei potabile de la locuitorii din sectoarele 5 si 6 din Capitala. In urma sesizarilor, personalul de specialitatedin reteaua de apa potabila in cele doua sectoare.Rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul ca, in toate cele 5 puncte de recoltare,", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii Desi valorile descoperite de analizele partiale nu arata un pericol pentru sanatatea populatiei, iar acestea se bazeaza doar pe probe luate din sectoarele 5 si 6 ale Bucurestiului, in vreme ce in sectorul 3, de exemplu, nu au fost gasite asemenea nereguli,ale analizelor."Conform specialistilor INSP in domeniul apei potabile,a populatiei privind posibilele efecte ale consumului de apa din reteaua publica de distributie. Conform ghidurilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a fost dovedit faptul ca in cazul consumului de apa hiperclorinata, masura aplicata in acest moment de operatorul de apa,. Aceeasi sursa informeaza ca valoarea crescuta cu peste 0,5 mg la litru a clorului determina doar aparitia disconfortului organoleptic, adicaCu toate acestea, pana la obtinerea rezultatelor finale ale probelor prelevate,. Acestia recomanda utilizarea apei imbuteliate, apa potabila din surse (foraje) autorizate sanitar sau fantani publice la care este afisata inscrierea 'apa este buna de baut'", se mai arata in comunicatul ministerului.In document se mai precizeaza ca DSPMB analizeaza zilnic probe de apa din reteaua publica sau de la statiile de tratare pentru parametrii microbiologici, dezinfectantul rezidual (clor rezidual liber) si clorul total, iarpentru clorul rezidual liber, iar una dintre ele a prezentat clor rezidual sub limita de detectie., mai informeaza ministerul.Avertizarea privind calitatea apei potabile din Bucuresti a fost emisa de Ministerul Sanatatii la aproape 8 ore dupa ce ApaNova, furnizorul de apa al Bucurestiului, a anuntat ca nu este nicio problema, asta dupa ce cu si mai multe ore bune inainte a circulat printre bucuresteni un mesaj care avertiza ca apa este plina de clor din cauza poluarii recente si ca nu ar trebui bauta."Apa Nova a informat ca, in urma unui incident (nu a mentionat de ce tip, chimic sau biologic), au fost nevoiti sa foloseasca cea mai mare cantitate de clor permisa de lege si m-a sfatuit SA NU DAM COPIILOR APA DE LA ROBINET si sa nu gatim cu ea in urmatoarele 48 de ore! Avertizarea este valabila pentru tot Bucurestiul, asa ca puteti sa ii informati si pe cei apropiati si pe cei mai putin apropiati", a fost mesajul care a circulat pe retelele de socializare.In lipsa unei surse clare si a unor reactii oficiale prompte, acesta a fost considerat doar un mesaj alarmist de tip. Dar iata ca, in cele din urma, s-a dovedit adevarat, dupa o confirmare tardiva a autoritatilor. Determinarea cantitatii de clor din apa dureaza cateva minute.V.D.