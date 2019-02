Ministrul Apelor promite ca face 250 de hectare de plaja noua. Exista insa o capcana

Ziare.

Ioan Denes a sustinut, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca inca din luna noiembrie a anului 2018 Ministerul Apelor si Padurilor a obtinut acordul de finantare pentru a largi plajele de la Marea Neagra cu bani din Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) . Per total, tara noastra va putea atrage 810 milioane de euro (fara TVA) pentru a-si extinde litoralul., a declarat Ioan Denes.Intrebat de jurnalisti de ce largirea plajelor nu incepe inca de acum - astfel incat sa se mai castige ceva spatiu pe nisip si pentru sezonul estival 2019 - Denes a spus ca procedurile nu permit., a declarat Ioan Denes.Ministrul Apelor si Padurilor a promis deci un termen pentru inceperea largirii plajelor, cu toate ca nici macar procedurile de atribuire a lucrarilor nu s-au finalizat. In aceste conditii, ramane sa vedem daca, intr-adevar, lucrarile vor incepe in 2019 si daca se vor finaliza in 2022, asa cum promite acum Ioan Denes.