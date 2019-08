Ministrul Trif promite partie olimpica de schi la Borsa, din banii romanilor. Ce rost are si ce sanse sa se construiasca

De ce nu se face partie cu bani europeni?

Si, totusi, de unde vor veni banii?

Primarul din Borsa: Unde voiati sa facem partie de schi, in Dobrogea?

De ce s-ar face partia tocmai acolo si de ce nu se vor folosi fonduri europene nerambursabile? Iata ce spun autoritatile.Inca de pe 25 iulie, ministrul Turismului, Bogdan Trif, anunta ca a semnat un contract in virtutea caruia Guvernul va plati 81.155.953 de lei pentru constructia - in orasul maramuresean Borsa - a partiei de schi si a altor cateva obiective adiacente. Printre acestea: un sistem de iluminat partia, o instalatie de inzapezit artifical, o masina de batut zapada, dar si o parcare cu 80 de locuri (in apropierea partiei) si o telegondola moderna.In context, ne-am intrebat de ce avem nevoie de o partie de schi atat de mare la Borsa (adica tocmai in nordul Carpatilor Orientali) . In plus - daca tot am decis sa construim partia acolo - de ce n-o facem cu bani europeni?La solicitarea, Ministerul Turismului a transmis ca partia se face la Borsa dintr-un motiv foarte simplu:majora in domeniul schiabil. Asa ca va fi si singura care va primi, momentan, finantare pentru a-si face o astfel de mare partie de schi.La solicitarea, europarlamentarul Mircea Hava (PNL) ne-a transmis ca exista un motuv pentru care Romania nu poate folosi bani europeni pentru a-si face partii de schi. Mai exact, atunci cand si-a negociat, la nivel european, prioritatile de investitii pentru perioada 2014-2020, Romania nu a insistat sa primeasca bani pentru partii de schi.Potrivit eurodeputatului Siegfried Muresan (PNL), Romania ar putea face multe pentru turism, cu fonduri europene, incepand cu reabilitarea statiunilor balneare si pana la marcarea de trasee turistice, amenajarea de spatii conexe de agrement (cum ar fi locurile de joaca si terenurile de sport) si modernizarea punctelor de popas. Momentan, nu poate, insa, sa isi contruiasca partii de schi cu bani europeni., a explicat pentru Ziare.com Siegfried Muresan.In consecinta, un lucru e cert: momentan,Asa ca ori o face din banii romanilor, ori n-o mai face deloc.Faptul ca ministrul Bogdan Trif a semnat un contract de finantare nu reprezinta, in sine, o garantie a faptului ca statul are deja sau ar urma sa aloce uriasa suma necesara pentru constructia partiei de la Borsa.In consecinta,a solicitat ministerului informatii cu privire la bugetul pe care il are deja alocat, in acest an, pentru plata lucrarilor. Totodata, am intrebat daca banii pentru partie vor veni din credite bugetare (adica din fonduri existente) sau din credite de angajament (care sunt, practic, doar promisiuni de plata din bugetele anilor urmatori).Ministerul Turismului a evitat sa raspunda clar. In schimb, ne-a transmis ca elCu alte cuvinte, momentan,in 2019 si cat in anii 2020 si 2021.Oricum, ministerul sustine ca ar putea sa mai treaca o vreme pana sa aiba ce plati la partia de schi. Motivul: Primaria din Borsa trebuie mai intai sa finalizeze licitatia prin care sa isi aleaga un constructor pentru partie. Apoi, va trebui sa semneze un contract cu acest constructor, pana la finele lui octombrie. In caz contrar, finantarea se anuleaza.Dar chiar si in cazul in care contractul va fi semnat la timp, constructorul partiei tot va trebui sa faca mai intai niste lucrari, ca sa aiba apoi pentru ce sa ceara bani.Inca din luna iunie, Primaria orasului Borsa a lansat o licitatie prin care sa isi aleaga constructorul pentru partie si telegondola Potrivit datelor postate in Sicap, la licitatie s-a incris o singura asociere de firme, alcatuita din Yanis Nord SRL si Techonalpin S.P.A.Yanis Nord SRL este o firma maramurseana infiintata abia in 2018 si care este administrata - potrivit platformelor specializate in business - de Ioan si Claudia Maria Danci. TechnoAplin S.P.A., in schimb, este o firma italiana din Tirolul de Sud, infiintata in 1990 si specializata in sisteme de realizare a zapezii.Potrivit datelor din Sicap, Primaria Borsa evalueaza, inca, oferta depusa de aceste firme pentru constructia partiei de schi si a telegondolei.Primarul orasului Borsa, Ioan Sorin Timis, a declarat, insa, pentru, ca, in realitate, licitatia s-a incheiat deja., a declarat pentruprimarul Ion Sorin Timis.In aceste conditii, ramane sa vedem daca lucrarile la partia si telegondola de la Borsa vor incepe in curand si daca Ministerul Turismului va plati sau nu sumele promise. In cazul in care partia se va construi, vom afla, in scurt timp, si daca investitia a meritat sau nu.