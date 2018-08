Miros ingrozitor pe faleza Dunarii din Galati. In zona de promenada miroase a hazna

Ziare.

Specialistii spun ca de vina sunt lucrarile de la canalul colector al orasului, nivelul scazut al fluviului care a facut ca gurile de deversare sa iasa la suprafata si un camin de canalizare infundat.Potrivit reprezentantilor societatii edilitare Apa Canal, cea mai mare problema este la un camin de canalizare infundat care apartine unui restaurant. Echipele Apa Canal spun ca nu pot interveni decat daca proprietarul localului face o solicitare oficiala."Problema este de la un camin care bolboroseste, care apartine unui agent economic, nu apartine societatii noastre. De acolo provine mirosul, este apa uzata, este mizerie acolo si, culmea, este si alimentatie in zona....Trebuie luate masuri in regim de urgenta", a declarat directorul tehnic al societatii Apa Canal, Aurel Condurache.Mirosul insuportabil a aparut pe faleza Dunarii in urma cu o saptamana si jumatate si de atunci nimeni nu a incercat sa intervina la caminul de canalizare infundat."Specialistii s-au deplasat la fata locului. Au descoperit un camin de canalizare infundat. Nu este al nostru, este al unui restaurant. Noi nu avem nicio solicitare pentru a interveni.Proprietarul trebuie sa apeleze la o firma de specialitate sau la societatea Apa Canal pentru a curata caminul de canalizare. Oricum, restaurantele din zona trebuie sa aiba statie de epurare, nu exista asa ceva, probabil deverseaza direct in Dunare", sustine purtatorul de cuvant al societatii Apa Canal, Cornelia Arnautu.Situatia a ajuns in atentia inspectorilor de mediu care vor stabili masuri si termene de remediere a problemei."O echipa se deplaseaza acolo chiar astazi (luni, 20 august - n.red.), ca sa verifice informatiile. Am luat legatura cu reprezentantii Apa Canal, ne-au oferit informatii, vom merge la fata locului si, in functie de ce vom gasi, vom stabili masuri, termene. Daca masurile nu vor fi respectate, ii vom sanctiona pe cei vinovati", a spus directorul Garzii de Mediu Galati, Marian Mocanu.Pana cand vor fi luate masuri, galatenii sunt nevoti sa se descurce cu mirosul ingrozitor si acuza autoritatile ca se misca foarte greu."Groaznic, groaznic. Provine de la canalizare. Am fost zilele trecute cand a fost manifestatia de Ziua Marinei, am trecut pe aici, era lumea la terasa si chiar m-am intrebat cum suporta lumea mirosul. Era parca mai persistent. Foarte neplacut, dar nu stiu de ce nu se iau masuri", a spus un trecator.Si comerciantii din zona se plang ca pierd clienti din cauza mirosului."Ne deranjeaza, dar ce putem face? Se plang clientii de miros...majoritatea, da... Ne intreaba de unde este mirosul", a relatat o vanzatoare de inghetata.Tot pe faleza Dunarii exista o lucrare a Primariei care vizeaza reabilitarea vechiului deversor de apa, aceasta fiind o alta sursa de mirosuri neplacute. Operatiunea a fost oprita mult timp din cauza nivelului ridicat al Dunarii si va fi reluata in curand.