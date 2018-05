Monumentul din Cimitirul Eroilor din Miercurea Ciuc a fost vandalizat cu insemne obscene

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca politistii s-au sesizat din oficiu in acest caz, dupa ce pe o retea de socializare au aparut mai multe imagini cu monumentul vandalizat."Ne-am sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de distrugere si facem cercetari in vederea identificarii autorilor si tragerii lor la raspundere. Au aparut imagini in spatiul public, pe o retea de socializare. Imediat dupa aceea ne-am sesizat din oficiu", a spus Gheorghe Filip.Potrivit acestuia, autorii au desenat cu graffiti pe monumentul din Cimitirul Eroilor din Miercurea Ciuc, inclusiv semne obscene.Monumentul a fost ridicat ridicat in memoria ostasilor romani si ai armatelor straine, cazuti la datorie in Primul Razboi Mondial.