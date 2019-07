Monumentul Eroilor Revolutiei ramane in mizerie. De ce nu incepe Primaria sa-l reabiliteze

Baza obelisctului, ciobita si mazgalita. Sursa foto: Arhiva Facebook/Ziare.com

Zidul pe care sunt inscrise numele Eroilor Revolutiei a fost mazgalit si ciobit. Sursa foto: Arhiva Facebook/Emilian Isaila

Monument dedicat Eroilor Revolutiei din 1989, murdarit si lasat in paragina. Sursa foto: Arhiva Facebook/Emilian Isaila

Ziare.

com

Memorialul renasterii - asa cum se numeste, de fapt, ansamblul din Piata Revolutiei - este compus din 5 monumente. Anume: Zidul amintirii (pe care sunt trecute numele a 1.058 eroi), Piramida Izbanzii (obeliscul inalt de 25 de metri), Calea biruinei (o alee pavata cu busteni de stejar care simbolizeaza drumul tarii noastre spre democratie) si Piata Reculegerii (in care sunt asezate toate celelalte piese ale ansambulului).Statul roman a platit peste 5,4 milioane de lei pentru constructia intregului ansamblu realizat de artistul Alexandru Ghildus. Monumentele au fost inaugurate in anul 2005 si date in administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.De-a lungul timpului - din cauza aspectului neobisnuit al obeliscului - bucurestenii au dat ansamblului tot soiul de porecle, de lasipana la. Ba chiar s-a spus ca monumentul seamana cu un trofeu pe care o revista din Brazilia ar fi oferit-o la un concurs de bucatari.Cu toate acestea, monumentul si-a pastrat scopul initial, adica acela de a-i omagia pe romanii morti la Revolutia din 1989.Din pacate, insa, in urma cu vreo cativa ani, monumentele au inceput sa se deterioreze. Mai intai s-a spart baza obeliscului.Apoi a fost ciobita imbracamintea zidului pe care sunt inscriptionate numele eroilor. Si, in cele din urma, toate elementele ansamblului au fost mazgalite cu spray colorat. Asa ca acum intregul monument - folosit de adolescenti si ca obstacol in curse de role si biciclete - are un aer mizer si arata abandonat cu totul de autoritati.De ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie?a solicitat in scris Ministerului Culturii informatii cu privire la masurile pe care le-a luat pana acum pentru intretinerea si reabilitarea monumentului, dar institutia nu a raspuns, pana la momentul publicarii acestui articol.In aceste conditii, intrebarea este: ce se va intampla cu monumentul? Primaria Capitalei a transmis pentruca - dupa insistente indelungate pe langa Guvern - urmeaza sa primeasca intregul ansamblu in administrare. Dar nu chiar acum.Mai exact, potrivit Primariei Capitalei, Guvernul a dat deja o hotarare prin care ii transfera monumentul in administrare. Aceasta hotarare s-a publicat in Monitorul Oficial pe 15 iulie si prevede un termen de 60 de zile pentru tranferul monumentului. Iar asta inseamna ca Primaria Capitalei va prelua monumentul abia la jumatatea lunii septembrie.Ulterior - dupa cum se arata intr-un raspuns al administratiei locale la solicitarea- "Cine va plati si cat va dura realibitarea?, a mai transmis PMB.Pe langa reabilitare, s-ar impune, insa, si o serie de masuri care sa previna ca monumentul sa fie vandalizat din nou. Dar PMB sustine ca s-a gandit si la asta., a transmis PMB la solicitareaRamane sa vedem cate dintre promisiunile PMB se vor si concretiza, la toamna.