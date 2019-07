Nicusor Dan anunta o noua victorie in instanta: A salvat "gradinile Versailles ale Bucurestiului"

Ziare.

Hotararea nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs, conform unui comunicat de presa remis luniEste vorba despre gradina de 1,1 hectare amplasata in Soseaua Kiseleff 45, cunoscuta drept "gradinile Versailles ale Bucurestiului".Potrivit comunicatului, proprietarii terenului au obtinut mai multe acte pentru a construi un complex de locuinte:- in 2014 un PUD de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti- in 2014 o decizie de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului- in 2017 o autorizatie de construire de la Primarul Municipiului Bucuresti."La inceputul anului proprietarii au defrisat in mod ilegal, fara niciun act, vegetatia din gradina. Printr-o decizie pronuntata la sfarsitul anului trecut in dosarul 879/3/2015*, Curtea de Apel Bucuresi a anulat PUD-ul. Litigiul a fost initiat de Primarul Sectorului 1.Asociatia Salvati Bucurestiul a intervenit in interesul primarului Sectorului 1. Curtea de Apel a constatat ca terenul este incadrat ca spatiu verde si nu isi poate schimba destinatia.Prin sentinta pronuntata vineri in dosarul 27906/3/2015, Tribunalul Bucuresti a anulat decizia de mediu. Litigiul a fost initiat de Asociatia Salvati Bucurestiul", se mai arata in document.In plus, Asociatia Salvati Bucurestiul precizeaza ca a facut o plangere prealabila prin care ii cere primarului Gabriela Firea sa revoce autorizatia de construire pentru complexul imobiliar, insa edilul nu a facut acest lucru, asa ca asociatia va solicita instantei sa anuleze autorizatia."Asociatia Salvati Bucurestiul va solicita, de asemenea, in instanta obligarea proprietarilor la reamenajarea spatiului verde pe care l-au defrisat in mod nelegal.Amintim ca tot pentru terenul din str. Kiseleff 45, in urma proceselor Asociatiei Salvati Bucurestiul (21773/3/2011 si 36904/3/2011), au fost anulate autorizatiile de demolare care prevedeau demolarea celor doua cladiri interbelice de pe teren", conchide comunicatul.