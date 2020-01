Nicusor Dan: In loc sa reduca poluarea din Bucuresti, Firea a amplificat-o! Bani au fost, dar nu s-a facut nimic

Ca si in dezastrul din termoficare, poluarea e cauzata de greaua mostenire

Opozitia reactioneaza dur: Bani ati avut, dar nu i-ati folosit! V-a interesat macar de unde vine poluarea?

Avocat: Planul de imbunatatirea calitatii aerului s-a facut prost. Vrem sa-l anulam

Ziare.

com

Primul ales local care a readus poluarea in atentia publica a fost consilierul general Octavian Berceanu (USR). Inca de duminica, acesta a demonstrat cu date inregistrate de statii de masurare a aerului ca intr-o noapte oarecare, Bucurestiul este la fel de poluat ca Sydney-ul (oras aflat pe un continent parjolit de mai multe vreme de incendii masive).Datele prezentate de Berceanu erau alarmante: in aerul pe care il respiram plutesc de sute de ori mai multe particule de praf decat ar trebui. Si asta, intr-o noapte de inceput de an, fara trafic aglomerat si fara activitate industriala intensa. Subiectul a prins in spatiul public. Pana la urma, ministrul Mediului, Costel Alexa, i-a sfatuit pe bucuresteni sa isi protejeze sanatatea oricum pot, inclusiv purtand masti anti-poluare pe strada.Gabriela Firea a reactionat, dar fara prea mare vigoare. Mai exact, primarul a spus ca cele mai alarmante rezultate privind poluarea au fost inregistrate cu aparate neomologate in Romania. Si ca oricum, in Capitala aerul nu e mereu la fel de poluat pe cat a fost in noaptea de sambata.Firea a acuzat din nou greaua mostenire - cum a facut si in cazul situatiei precare a termoficarii - sustinand ca n-a putut face in 3 ani de mandat ceea ce trebuia facut intr-un deceniu.In plus, primarul general al Capitalei a mai anuntat ca a luat masuri pentru imbunatatirea calitatii aerului. Printre ele, achizitia a 400 de autobuze Otokar noi (diesel, mai poluante decat cele pe benzina, ce-i drept - n.red.) si desfasurarea de proceduri pentru cumpararea altor sute de mijloace de transport in comun In plus, Firea apreciaza ca au contribuit la imbunatatirea calitatii aerului si programele de extindere a sistemului de semaforizare inteligenta, dar si extinderea retelei de piste de biciclete si acorddarea de vouchere pentru achizitia de biciclete.In plus, primarul general al Capitalei apreciaza ca introducerea vinietei Oxigen - care e in vigoare, dar fara sanctiuni - va contribui de asemenea la imbunatatirea calitatii aerului.Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, candidatul Plus la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a sustinut ca e dezamagit de reactia Gabrielei Firea. Cu alte cuvinte, sustinea Vociulescu, primarul general ar fi trebuit macar sa incerce sa afle daca datele erau reale. Iar daca erau - in loc sa invoce greaua mostenire - Firea ar fi trebuit sa afle ce cauzeaza respectiva poluare si sa incerce sa ia masuri.Tot marti, candidatul sustinut de USR la alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei, Nicusor Dan, a organizat o conferinta de presa in care a criticat dur adminitratia Firea. Nicusor Dan a atacat punctual politica Gabrielei Firea, sustinand ca aceasta a facut mai mult rau decat bine, in Capitala."Am vazut ca Gabriela Firea contesta masuratorile de poluare. Dar uita sa spuna ca ea insasi a promis si a esuat in implementarea unor masuri care sa duca la reducerea poluarii in Bucuresti. Au fost inclusiv masuri antipraf care se puteau lua si nu s-au luat.In plus, au fost masuri luate de administratia Firea care au dus nu la reducerea, ci dimpotriva, la cresterea poluarii.Inca din 2016, PMB avea un proiect numit Sistem operativ informational pentru masurare calitatii aerului. Era finantat cu 7 milioane de lei in bugetul din 2016. Nu s-a facut nimic. In 2017, proiectul a fost finantat din nou tot cu 7 milioane de lei. Si nu s-a facut nimic. In 2018, abia spre final, s-a facut ceva insgnifiant: un concept, care n-a fost urmat de masuri concrete.In plus, exista un sistem mobil de masurare a calitatii aerului din timpul lui Sorin Oprescu pentru intretinerea caruia PMB plateste 100.000 de lei pe an, pentru mentenanta. Si nimeni nu stie unde este si cum este folosit. O invit pe Gabriela Firea sa ne spuna.In bugetul din 2016 si 2018, au fost prevazute cam 5 milioane de lei pentru Registrul Spatiilor Verzi. Nu s-a facut nimic. Si era foarte important sa se faca, pentru ca multe spatii verzi dintre blocuri, in perioada comunista, au statut incert. Si pana cand ele vor fi incluse in registrul spatiilor verzi si in PUG, se poate construi pe ele.Au fost niste bani europeni pentru o srategie antipraf. S-a testat stropirea strazilor cu substante care absorb praful. S-au facut teste pilot care urmau sa se impleneteze proiectul pe scara larga. Nu s-a facut nimic.Centura Verde a Bucurestiului trebuia facuta. In 2018-2019 s-au alocat sute de mii de lei pentru asta. Si nu s-a facut nimic.Pentru piste de biciclete, Ministerul Mediului a dat Bucurestiului 10 milioane de euro daca nu ma insel in 2014-2015. Acesti bani au fost in buget in fiecare an de atunci si nu s-a facut nimic.Au fost prevazute in proiectul de buget in 2016-2019 strategii sectoriale pentru deseuri. Pentru cele din constructii - a doua sursa de praf dupa trafic, in Bucuresti. Nu s-a facut nimic. A fost strategie pentru deseuri periculoase, nimic. Pentru cele din gospodarii, nimic. Pentru cele de la biodegrababile, nimic.In fiecare an trebuiau facute studii pentru fiecare dintre acestea. Erau cate 150.000 de lei prevazuti in buget. Dar nu s-a facut nimic", a declarat Nicusor Dan.In plus, vicepresedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul a spus si ca Gabriela Firea a luat decizii care au dus la reducerea spatiului verde, sporind astfel poluarea din Capitala."In fine, nu numai ca n-a facut nimic pentru a reduce poluarea. Ci a luat chiar masuri pentru a duce la cresterea poluarii in Bucuresti.Vorbim despre documentatii de urbanism, dar si autorizatii de construire prin care s-a redus spatiul verde din Bucuresti. In PUZ Sector 3 - spre exemplu - dispar cam 30 de hectare de spatiu verde. A fost suspendat in instanta. In Puz Sector 4, dispar 10 hectare (...)In fiecare sedinta de CGMB a devenit deja o obisnuita sa se dea, prin adoptare de PUZ-uri - cate 20, 30, 40 de PUZ-uri - zeci de mii de metri patrati in plus construibili", a mai spus Nicusor Dan.Avocatul Marius Petroiu a mentionat ca pana si parte dintre masurile pe care PMB sustine ca le-a luat sunt gandite si implementate defectuos.Spre exemplu, in calitate de avocat al Asociatiei 2 Celsius, Marius Petroiu sustine ca solicita anularea hotararii de Consiliul General din iunie 2018 prin care Bucurestiul si-a adoptat un plan de imbunatatire a calitatii aerului.Petroiu a explicat ca, inca din 2007 - ca membra UE - Romania a inceput sa monitorizeze calitatea aerului. In Bucuresti era nevoie de un plan de calitate a aerului, din cauza ca aici s-a constatat prezenta in aer a unor substante cu potential cancerigen.Planul de calitatea a aerului trebuia, insa, intocmit dupa anumite rigori. Spre exemplu, in baza unui studiu de aer nu mai vechi de un an. Or - sustine Marius Petroiu - in 2018, Bucurestiul si-a adoptat un plan in baza unui studiu de aer din 2013, actualizat doar partial.In plus, planul de imbunatatire a calitatii aerului trebuie sa impuna masuri cu aplicare imediata si al caror efect sa fie cunatificabil. Or, mai sustine avocatul, masurile adoptate la Bucuresti nu sunt cuantificabile. In plus, masurile nu vizeaza protejarea imediata a locuitorilor care risca sa sufere cel mai mult de pe urma poluarii, adica a copiilor.