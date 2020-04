Nicusor Dan: Toaletarile arborilor au fost oprite in aceasta primavara si vara. Cine vede abateri sa sune la politie

Ziare.

"Am solicitat public in 31 martie primarului Gabriela Firea sa dispuna oprirea toaletarilor arborilor din spatiile publice din Bucuresti. Printr-o dispozitie din 6 aprilie aplicabila incepand cu 8 aprilie, semnata de directoarea Directiei de Mediu din Primaria Capitalei, toaletarile au fost oprite pentru aceasta primavara si pentru aceasta vara.Motivatia deciziei este ca a inceput perioada de vegetatie, iar taierile sunt nocive in aceasta perioada. (...) Daca mai intalnesc toaletari, rog bucurestenii sa sune la Politia Locala sau la Garda de Mediu", arata deputatul de Bucuresti, intr-un comunicat transmis luni.El saluta decizia administratiei "chiar daca este cu caracter temporar". Totodata, acesta isi exprima speranta ca in toamna sa existe o discutie serioasa pe tema ingrijirii arborilor, mai ales in contextul in care specialistii afirma ca "poluarea creste atat riscul transmiterii coronavirusului, cat si incidenta cazurilor grave" generate de aceasta.Nicusor Dan adauga ca toaletarile din toamna lui 2019 si din primavara lui 2020 "au fost permise in Bucuresti printr-o dispozitie cu caracter general" emisa de Directia de Mediu a Primariei Capitalei in 4 octombrie 2019."Prin decizia din 2019, orice administrator de spatiu verde public din Bucuresti putea sa taie cum considera necesar. De ani de zile toaletarile au fost desfasurate neprofesionist, au dus la distrugeri de arbori si sunt unul dintre factorii importanti ai poluarii din ultimii ani. Specialistii au atras in mod constant atentia asupra acestui fenomen.Nu exista un act normativ care sa reglementeze gestionarea corecta a arborilor din Bucuresti. Administratiile subordonate primariilor din Bucuresti incredinteaza interventiile unor firme care nu au specialisti. Acestea taie excesiv pentru ca rezultatul interventiei lor sa se vada (asa inteleg sa isi justifice munca) si pentru ca muncitorii fructifica adesea lemnul obtinut", subliniaza el.Nicusor Dan invoca standardul american ANSI A300, recunoscut international pentru ingrijirea arborilor, care recomanda ca prin interventie sa nu se taie mai mult de 25% din coroana crescuta in ultimul an."In viitor, Directia de Mediu trebuie sa angajeze specialisti care sa stie sa contracteze firme specializate, cu indicatori bine precizati, pentru o intretinere corecta a arborilor de pe spatiile publice", adauga deputatul.