Nimeni nu iese si nimeni nu intra intr-o localitate din Arges: 12 cazuri de COVID-19 dupa o inmormantare

Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, a mers, marti, in zona de nord a judetului, unde s-a decis suplimentarea fortelor de ordine.Politistii si jandarmii argeseni vor verifica respectarea ordonantelor militare, in special in comuna Godeni si orasul Campulung, unde s-a inregistrat zilele trecute o crestere a cazurilor de infectati cu COVID-19.Nimeni nu iese si nimeni nu intra in Godeni, in afara de cei care respecta conditiile din ordonantele militare, a declarat prefectul.Acesta a spus ca a rugat autoritatile locale sa se implice, sa discute cu oamenii, sa le recomande sa stea in casa."In zona Campulung, incepand de azi (marti - n.red.), am delegat o mare parte a fortelor Jandarmeriei Arges, pentru a verifica daca cetatenii respecta regulile. Am avut multe semnale din partea locuitorilor Campulungului ca, pe de o parte, autoritatile locale nu se implica asa cum ar trebui si, pe de alta parte, ca cetatenii sunt indisciplinati.Persoanele care s-au intors in tara trebuie sa inteleaga ca in Romania, in special in judetul Arges, trebuie sa respecte niste reguli si noi vom depune toate eforturile necesare sa-i convingem ca trebuie respectate. Vom lua toate masurile pentru ca in Arges sa avem un numar mic de persoane infectate si sa protejam populatia", a transmis prefectul judetului Arges, Emanuel Soare.In comuna Godeni, au fost inregistrate, intr-o singura zi, 12 cazuri confirmate pozitiv de COVID-19. Alte teste prelevate de la alte persoane sunt acum analizate. Focarul ar fi pornit in urma unei inmormantari.