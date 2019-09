Noile tarife de parcare in Bucuresti au fost aprobate de Consiliul General

Tarifele orare de parcare

Tarife pe baza de abonamente

Tarife pe baza de contract de folosinta

"Noul proiect de hotarare stabileste proceduri mai eficiente de administrare a parcajelor publice de utilitate generala, cu moduri de incasare a tarifelor de exploatare ce acopera toate necesitatile utilizatorilor", se arata in referatul de aprobare privind aprobarea tarifelor, semnat de primarul Gabriela Firea.este delimitata de strazile Piata C.A. Rosetti, str. Tudor Arghezi, str. Dr. Dimitrie G. Gerota, str. Jean Louis Calderon, str. C.A. Rosetti, bd. Nicolae Balcescu, str. Ion Campineanu, Calea Victoriei, Splaiul Independentei, str. Halelor, Piata Unirii, bd. Unirii, bd. Mircea Voda, str. Matei Basarab, bd. Hristo Botev, inclusiv strazile mentionate.este cuprinsa intre Zona 0 si perimetrul format din strazile: Piata Francofoniei, Calea 13 Septembrie, sos. Panduri, bd. Geniului, sos Cotroceni, Splaiul Independentei, bd. Mihail Kogalniceanu, str. Vasile Parvan, str. Berzei, bd Garii de Nord, Piata Garii de Nord, Calea Grivitei, sos Nicolae Titulescu, bd Banu Manta, bd Ion Mihalache, str. Aviator Popisteanu, bd Expozitiei, str Parcului, str Tipografilor, sos Bucuresti-Ploiesti, bd Aerogarii, str Nicolae G. Caranfil, bd Beijing, bd Mircea Eliade, Calea Floreasca, str Polona, str Mihai Eminescu, str Traian, bd Pache Protopopescu, sos Mihai Bravu, str Traian Popovici, Calea Dudesti, bd Octavian Goga, str Nerva Traian, bd Gheorghe Sincai, str Lanariei, Calea Serban Voda, bd Marasesti, Piata Libertatii, str. Mitropolit Nifon, Piata Regina Maria, bd Libertatii, inclusiv strazile mentionate.cuprinde locurile de parcare special amenajate intre Zona 1 si limita administrativa a orasului.Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fara rezervarea sau nominalizarea acestuia., in Zona 0 - Centru, tariful va fi de 10 lei/h, in zona 1 - de 5 lei/h, iar in zona 2 - de 2,5 lei/h, de luni pana vineri, intre orele 7:00 si 19:00, in afara programului mentionat parcarea fiind gratuita, inclusiv in zilele de sarbatori legale, cu exceptia unor parcaje unde tariful se aplica, de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala, in intervalul orar specificat.Tariful pentru Zonele 0 si 1 se aplica pentru primele doua ore de utilizare a locului de parcare, iar dupa expirarea acestei durate se aplica suprataxarea, adica dublul tarifului orar pentru fiecare ora de depasire.In cazul persoanelor juridice, abonamentele sunt valabile de luni pana vineri, in cadrul unor intervale orare.In, intre orele 7:00 si 23:00, tariful va fi de 100 lei/zi, 400 lei/saptamana, 1.400 lei/luna, 7.000 lei/semestru, 12.600 lei/an.In, in acelasi interval orar, tarifele sunt 50 lei/zi, 200 lei/saptamana, 700 lei/luna, 3.500 lei/semestru, 6.300 lei/an.In, in intervalul orar 7:00-19:00, tariful este de 20 lei/zi, 80 lei/saptamana, 280 lei/luna, 1.400 lei/semestru, 2.520 lei/an.In afara programului mentionat, parcarea e gratuita, inclusiv in zilele de sarbatori legale, cu exceptia unor parcaje, unde tariful se aplica de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala, in intervalul orar specificat.Si abonamentul este valabil pentru primele doua ore de utilizare, iar dupa aceea, utilizatorul poate folosi abonamentul, dupa aceeasi regula, doar pentru alte locuri de parcare aflate in alt parcaj.Abonamentul pentru persoane fizice e valabil de luni pana vineri, in anumite intervale orare.Astfel, in, intre orele 7:00 si 23:00, tariful va fi de 75 lei/zi, 300 lei/saptamana, 1.050 lei pe luna, 5.250 lei/semestru, 9.450 lei/an;in, in acelasi interval orar - de 38 lei/zi, 150 lei/saptamana, 525 lei/luna, 2.625 lei/semestru, 4.725 lei/an;in, in intervalul orar 7:00 si 19:00 - de 15 lei/zi, 60 lei/saptamana, 210 lei/luna, 1.050 lei/semestru, 1.890 lei/an.In afara acestui program, parcarea este gratuita, inclusiv in zilele de sarbatori legale, cu exceptia unor parcaje, unde tariful se aplica de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala in intervalul orar mentionat.Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al celor juridice, posesorii de abonamente pentru Zona 0 pot utiliza si locurile de parcare din Zonele 1 si 2, iar cei care au abonamente in Zona 1 pot folosi si locurile de parcare din Zona 2.De asemenea, in cazul ambelor categorii, plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare fara rezervarea sau nominalizarea acestuia.Riveranii vor avea la dispozitie abonamente care permit utilizarea unui loc de parcare fara ori cu rezervarea lui. Abonamentul este valabil pentru persoane fizice cu domiciliul sau resedinta adiacente parcajului si care poseda autoturisme aflate in proprietate inmatriculate la adresa respectiva sau utilizate in baza unor contracte de leasing pe persoana fizica.Tariful pentru abonament ce permite folosirea locului de parcare fara rezervarea sau nominalizarea acestuia este in intervalul orar 00:00-24:00 in Zona 0 - de 200 lei/luna, 1.100 lei/semestru, 2.000 lei/an; in Zona 1 - de 100 lei/luna, 550 lei/semestru, 1.000 lei/an; in Zona 2 - de 80 lei/luna, 440 lei/semestru, 800 lei/an.Tariful pentru abonament ce permite utilizarea unui loc de parcare cu rezervarea sa este in intervalul orar 0:00-24:00, in Zona 0 de 900 lei/luna, 4.860 lei/semestru, 8.640 lei/an; in Zona 1 - de 700 lei/luna, 3.780 lei/semestru, 6.720 lei/an; in Zona 2 - de 400 lei/luna, 2.160 lei/semestru, 3.840 lei/an.Contracte de folosinta se pot incheia cu agenti economici.Contractantul beneficiaza de rezervarea locului de parcare in intervalul orar 0:00-24:00. In Zona 0, tariful este de 1.800 lei/luna, 9.720 lei/semestru, 17.280 lei/an; in Zona 1 - de 1.800 lei/luna, 9.720 lei/semestru, 17.280 lei/an; in Zona 2 - de 900 lei pe luna, 4.860 lei/semestru, 8.640 lei/an.de luni pana duminica, in intervalul orar 0:00-24:00.Cu respectarea prevederilor legale in vigoare, Sectoarele 1 - 6 vor putea stabili prin reglementari diferentiate tarife si regulamente pentru parcajele pe care le administreaza, stipuleaza proiectul.Potrivit sursei citate, la data intrarii in vigoare a acestei hotarari se abroga cea adoptata pe 14 iunie 2018 privind tarifele de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti.