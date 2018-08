Noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei, a doua in mai putin de o luna: Spitalele si institutiile culturale primesc mai multi bani

Ziare.

Se vor face modificari si la bugetele RADET si RATB. Astfel, se vor transforma in subventii investitii de 43,7 de milioane la RATB, iar la RADET, 40 de milioane de lei.Potrivit proiectului de rectificare bugetara, vor primi bani in plus Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB), mai exact peste 26 de milioane de lei. Vor primi bani in plus Spitalul Sf. Maria (4,3 milioane de lei), Spitalul Filantropia (1,5 milioane de lei), Spitalul de Nefrologie Carol Davila (4,2 milioane de lei), Spitalul de Copii Victor Fomoiu (4,7 milioane de lei), Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan (3,2 milioane de lei), Spitalul Th. Burghele (2,8 milioane de lei), Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Panait Sarbu (13,4 milioane de lei) si Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia (peste 600.000 de lei).Si la institutiile culturale au fost alocati mai multi bani, 4 milioane de lei. Astfel, Teatrul Nottara va primi in plus 88.000 de lei, in timp ce la Teatrul Tandarica vor fi alocati alti 935.000 de lei, pentru evenimente organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Bugetul Centrului Expo Arte, recent infiintat, va fi de 3,1 milioane de lei.De la RATB, 43,7 milioane de lei vor fi luati de la investitii, bugetul Regiei ramanand la suma de 148,6 milioane de lei. Banii, alocati initial pentru montarea de garduri pe linia de tramvai, pentru modernizarea peroanelor pe linia de tramvai 41 si pentru modernizarea Autobazei Giurgiului, vor fi transformati in subventii, asa cum se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.In ceea ce priveste RADET, 40 de milioane de lei de la investitii vor fi si aici transformati in subventii, nemafiind, astfel, bani pentru modernizarea tuturor punctelor termice sau pentru eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor.Aceasta este a doua rectificare bugetara in mai putin de o luna, care va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta din 23 august.