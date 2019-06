Noul Cod Administrativ: de la "noua metoda de baronizare" la interesul cetateanului. Prevederile controversate

Principalele prevederi controversate din noul Cod Administrativ

Ziare.

com

Proiectul contine aproximativ 300 de pagini, iar multe dintre prevederi, sustin functionarii publici si specialisti in drept , sunt neconstitutionale, slabesc eficienta administrarii, ii face pe functionarii publici dependenti de politic, iar unele dintre articole sunt concepute doar pentru a le da mai multa putere baronilor locali (primari si presedinti de consilii judetene) si pentru a-i apara de raspundere pentru activitatea lor.Toate nemultumirile si observatiile punctuale pe marginea celor 300 de pagini vor fi discutate in urmatoarea sedinta a Consiliului Economic si Social (CES) - care si-a aratat nemultumirea in ultima sedinta.Ceea ce nu inseamna ca se va tine cont de ele, asa cum s-a intamplat cu multe alte proiecte de reglementari ce au primit aviz negativ de la CES dupa ce au fost aruncate pe masa Consiliului cu o ora inaintea sedintei si adoptate imediat dupa ce curierul a adus la Palatul Victoria avizul cu rol consultativ.Legislatia in vigoare prevede o majoritate calificata (de 2/3) in adopatarea unei hotarari de consiliu ce vizeaza patrimoniul unitatii administrativ teritoriale. Codul administrativ impune majoritatea calificata doar pentru hotarari privind instrainarea bunurilor din patrimoniu unitatii, mai exact translativitatea dreptului de proprietate, nu si cele de administrare (concesiunea sau inchirierea), care vor necesita doar jumatate plus unu din voturile consilierilor in functie. Indemnizatiile pentru limita de varsta pentru primari, viceprimari, presedinti de consiliu judetean, vicepresedinti de consiliu judetean. Cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta se acorda in limita a trei mandate si se calculeaza ca produs al numarului lunilor de mandat cu 0,40 % din indemnizatia bruta lunara aflata in plata. Curtea Constitutionala s-a pronuntat in doua randuri asupra neconstitutionalitatii 'pensiilor speciale' pentru alesii locali, modalitatea aceasta a indemnizatiei pentru limita de varsta avand vicii de constitutionalitate.Se acorda pentru toti cei care au detinut astfel de mandate incepand cu 1992. Potrivit vicepremierului Daniel Suciu, impactul se cifreaza la 100 - 150 de milioane de lei pe an. Va creste pe masura ce se pensioneaza actualii primari sau fosti primari (indemnizatia se acorda la implinirea varstei de pensionare, se incaseaza simultan cu pensia calculata pe principiul contributivitatii).ČŠn reglementarile privind statutul functionarilor publici, se instituie o noua procedura pentru ocuparea functilor publice - recrutarea prin concurs national, si ulterior selectia pe post - lucru cerut de Comisia Europeana. Functiile publice locale din cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora nu sunt vizate de concursul national.Limitarea rapunderii primarului/presedintelui de consiliu judetean, prin semnarea actului administrativ, la 'investirea cu formula de autoritate', respectiv la nivel de apreciere a necesitatii si oportunitatii adoptarii actului administrativ. - art 240 din OUG. Pentru legalitatea actelor vor raspunde exclusiv semnatarii lor - functionarii publici/personalul contractual. Primarii si presedintii de consiliu judetean vor raspunde exclusiv pentru oportunitatea actelor adminsitrative, de legalitate doar in raport cu atributiile specifice. Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratia Publica (FNSA) a solicitat inlaturarea sintagmei 'exclusiv', explicand ca textul este in contradictie cu princiiile constitutionale ale angajarii raspunderii pentru daune, cu principiul nediscriminarii, principiul subordonarii ierarhice, precum si cu art. 497 din proiectul de cod conform caruia angajarea raspunderii functionarilor publici se poate antrena doar daca se constata vinovatia functionarului public/personalului contractual de catre o instanta judecatoreasca.(articolul privind 'dreptul la protectia legii al functionarilor publici care au sesizat incalcari ale legii, deontologiei sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei in cadrul autoritatilor si institutiilor publice').(mobilitatea, promovarea, evaluare etc) . Unele prevederi chiar transfera unele atributii altor institutii, asa cum este cazul promovarii inaltilor functionari - in procedura, Agentia este inlocuita de Minsiterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Tot prin aceste modificari privind rolul ANFP sunt eliminate formele de control referitoare la modul in care se fac angajarile si sunt elaborate organigramele institutiilor din administratia publica locala. De exmplu, Art. 416, impune doar comunicarea, in 10 zile lucratoare de la dispunerea masurii prin act administrativ, a modificarilor intervenite in situatia functionarilor publici si a functiilor publice. Dispare astfel avizul ANFP cerut acum pentru acest gen de situatii.Citeste mai multe despre Noul Cod Administrativ: de la "noua metoda de baronizare" la interesul cetateanului. Prevederile controversate pe site-ul Curs de Guvernare