O comuna din Romania isi face retea proprie de alimentare cu apa

Ziare.

com

Potrivit Adevarul , primarul vrea sa autorizeze o societate a comunei pentru a gestiona serviciile de apa si canal, iar in plus este dispus sa vanda apa si altor comune, la un pret "ofertant".Decizia a fost luata deoarece una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta comuna Copalau, mai ales pe timp de vara, este alimentarea cu apa, intrucat aceasta este conectata la o magistrala publica, pe linia Botosani-Flamanzi.Teava este veche de peste 40 de ani, iar apa nu ajunge in timp util la robinete, astfel incat administratia a decis sa isi faca propria retea de apa, care va fi subterana.Dupa ce reteaua de apa va fi gata, Ciprian Ivanov (PNL), primarul comunei, vrea sa vanda apa si catre alte comune care au probleme, iar cu banii obtinuti vrea sa faca retea de gaz.Autoritatile locale au accesat un proiect prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de peste 2 milioane de euro, prin care vor construi aceasta retea, apa urmand sa fie obtinuta din izvoare subterane, identificate deja. Proiectul fost deja aprobat spre finantare, fiind in faza de licitatie.In acest context, amintim ca orasul Bacau se confrunta cu o criza de apa de mai bine de o saptamana.