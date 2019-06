O descoperire arheologica unica la nord de Dunare a devenit focar de infectie, la Galati

Primaria umbla dupa bani

Localnicii vor container de gunoi

Mormantul roman din orasul Galati a fost descoperit in anul 1975 de muncitorii care sapau fundatia unui bloc. Lucrarea a fost abandonata, iar intrarea in cavou a fost acoperita cu o placa de beton pentru protectie.Ulterior, peste stratul de beton a fost instalat punctul de colectare a deseurilor pentru blocurile din zona.Anul trecut, dupa 43 de ani de la descoperire, Primaria Galati a decis sa plateasca o cercetare arheologica in urma careia au fost facute descoperiri importante."In urma cercetarilor arheologice, a rezultat in mod evident ca mormantul hipogeu a fost construit in secolele III-IV, dupa Hristos, in perioada romana. A apartinut unei persoane importante, conform lucrurilor descoperite.In interior au fost gasite foite de aur si pietre semipretioase de culoarea rosie care nu se gasesc in est, sunt aduse din nord. Probabil, mormantul apartine unui got din administratia romana si arata ca romanii nu au parasit nordul Dunarii, este o dovada unica pentru aceasta perioada.Astfel de urme sunt descoperite la sud de Dunare, de aceea toti istoricii spun ca mormantul de la Galati trebuie sa fie atent conservat, studiat si pus in valoare, in circuitul turistic", a declarat consilierul Directiei Judetene pentru Cultura Galati, Marius Mitrof.Primaria Galati are planuri mari cu mormantul roman pe care vrea sa-l introduca in circuitul turistic, dar cercetarile au fost intrerupte in vara anul trecut. De atunci, municipalitatea galateana cauta finantare europeana si pana va gasi bani a decis sa instaleze un post de paza si un gard.In ciuda masurilor luate, in zona se arunca gunoaie si pe teren au crescut buruieni."Lucrarile sunt suspendate din vara anului trecut. Au pus gard si paza, acum vor sa traga cabluri electrice pentru aparatura necesara, au facut proiectele. Eu am fost de mai multe ori acolo, am facut adrese, pentru ca nu s-au respectat conditiile din raportul de cercetare arheologica.Din fericire, cavoul este protejat in interior, nu se poate patrunde in el, dar ploile au provocat stricaciuni in spatiul deschis. In plus, oamenii au mai aruncat gunoi peste gard", a precizat Marius Mitrof.Cei mai nemultumiti sunt galatenii care locuiesc in zona. Ei spun ca Primaria le-a promis ca va transforma zona, dar au ramas cu o lucrare abandonata, fara spatiu de parcare si fara container de gunoi."Au sapat si au plecat. Au zis ca se face ceva, poate un parculet... Nimic. Bine ca au paza, o platim tot noi. E jalnic. E urat, a ramas mizeria asta intre blocuri. Nu au facut nimic, au promis si a ramas asa, nici macarnu ne-au mai dat.Era frumos cu parcare, aveam si gunoi in apropiere. Cica ar fi un mormant acolo, dar Dumnezeu stie, au facut niste sapaturi, au descoperit ceva", spune un galatean care locuieste la blocul din vecinatatea mormantului roman.Trecatorii povestesc ca in ultimul an terenul pe care se afla obiectivul s-a transformat intr-un focar de infectii."Este un loc de colectare a infectiilor, pentru ca este o mizerie extraordinara. Gaura pe care au facut-o... au promis ca fac ceva frumos si au facut ceva urat, asa ca nu suntem multumiti tot cartierul. Doar mizerie au facut, dupa gard este infectie, s-a aruncat gunoi dupa gard, iarba e mai mare ca omul", s-a plans un pensionar.Mormantul roman se afla in mijlocul unei parcari si este inconjurat de blocuri turn si cladiri cu cel mult doua etaje care adapostesc spatii comerciale, birouri si cabinete medicale.