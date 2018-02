O turma de mistreti s-a plimbat prin Brasov (Video)

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Brasov, luni seara, o persoana a sunat la 112 si a anuntat prezenta unei turme de mistreti in zona strazilor Dobrogeanu Gherea si Molidului din Brasov.Jandarmii s-au deplasat in zona si au observat cinci mistreti pe care i-au indepartat catre padure, interventia desfasurandu-se fara incidente."Informam pe aceasta cale cetatenii municipiului si nu numai, chiar si turistii aflati in tranzit ca este de dorit sa se evite confruntarea directa cu astfel de animale si cu atat mai mult sa se evite hranirea tuturor animalelor salbatice", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Brasov.