Oameni blocati in propriile curti, dupa reabilitarea unei strazi din Suceava: "Zidul a ajuns la jumatatea geamului nostru"

Potrivit celor care locuiesc in zona, strada Mihail Sadoveanu din Suceava a fost asfaltata in vara anului trecut.", a declarat Anca Maxim, care locuieste in zona.Ca sa poata intra in case, oamenii si-au construit scari improvizate. Locuitorii cred ca"In loc de decopertare, cum era in mod normal si logic sa faca, au decis sa adauge straturi. In felul asta a fost ridicat nivelul strazii si noi am ramas sub nivel.", a spus Anca Maxim.Cei care locuiesc in zona sustin ca au discutat cu viceprimarul si ca au facut si o sesizare la OPC."Cei de la OPC au trimis o echipa la firma care a lucrat, cei de la firma au venit si au vazut, au promis ca vin in primavara si rezolva, noi am discutat cu ei spre toamna. Am zis ca ne descurcam cum se poate pana atunci. Primavara a venit, a si trecut, a venit vara si nu s-a intamplat nimic.", a continuat femeia.Anca Maxim sustine ca, din cauza zidului, nu mai poate folosi garajul.. Cele pietonale la fel, e tragic. E o bataie de joc", a mai spus ea.Strada are mai putin de un kilometru, iar zidul este turnat doar pe alocuri. Potrivit femeii, motivul pentru a fost turnat zidul este acela ca in zona au fost mai multeLa randul sau, viceprimarul orasului Suceava, Lucian Harscovschi, a declarat ca nivelul strazii a fost ridicat, in urma lucrarilor, cu 30 de centimetri."E o lucrare de investitii, nivelul strazii este cel care era si pana acum. O data cu covorul asfaltic si cu cele doua straturi suport, nivelul s-a ridicat cu 30 de cm. In anumite zone s-au facut anumite ziduri de sprijin, pentru ca nu se putea cobori strada, fiind utilitatile trase de oameni la acel nivel. Acolo unde sunt probleme, echipele din zona vor mai face cate o treapta, daca e nevoie, oamenilor pentru iesirea din curte", a spus Lucian Harscovschi.Potrivit acestuia, o echipa la primarie va merge luni la toate casele din zona pentru a vedea exact care este situatia."Dispozitia este sa se mearga la fiecare casa, unde e nevoie, pe costurile investitiei sa se faca acele trepte pentru iesirea din curte. Ei oricum aveau trepte, pentru ca pe partea dreapta oricum casele sunt mai jos decat nivelul drumului.", a explicat viceprimarul.