Omul sfinteste locul: Cum a reusit Aiudul sa aiba zero imbolnaviri cu COVID-19 si judetul Alba doar 9 cazuri

Spuneti-ne mai intai cum v-ati organizat pana acum, ce masuri ati luat ca sa obtineti acest rezultat pozitiv?

Am vazut pe Internet ca manager este dl.dr Bogdan Popa, care a ocupat functia prin concurs, in 2017

Bun. Ce alte masuri ati mai luat?

Si alcoolul de unde il luati?

Cum ii ajutati pe varstnicii de peste 65 de ani, care nu mai pot iesi decat doua ore pe zi?

Din punct de vedere economic, cum va descurcati in perioada asta?

Ati facut si controale dupa aceea?

Am vazut pe pagina de Facebook a primariei ca si in legatura cu dezinfectarea scarilor de bloc va semnaleaza locuitorii cand observa ceva in neregula.

Ce parere aveti despre masurile luate in Bucuresti? Capitala are peste 500 de imbolnaviri confirmate, este pe locul doi dupa Suceava.

Si la nivelul judetului Alba s-au luat masuri foarte bune, iar rezultatele se vad. Care e secretul?

In privinta epidemiei de COVID-19, Primaria Aiud tine la curent, pe pagina de Facebook, comunitatea ale carei probleme le administreaza si care numara circa 22.000 de locuitori.Iata datele din"- 0 cazuri confirmate;- 65 persoane in carantina (s-a atins capacitatea totala);- 148 persoane izolate la domiciliu;Incepand de la momentul aplicarii masurilor de izolare pe raza municipiului Aiud, DSP Alba a dispus izolarea la domiciliu a 221 de persoane. Pentru 73 persoane DSP a emis avizul epidemiologic pentru incetarea perioadei de izolare. (...) Din totalul celor 65 de persoane aflate in carantina, 7 sunt cetateni ai municipiului Aiud".De altfel, intreg judetul Alba sta foarte bine la acest capitol, avand, conform INSP, doar 9 cazuri confirmate pana acum si niciun deces.La Aiud, autoritatile locale s-au miscat repede si bine, inainte chiar ca anumite masuri sa fie luate la nivel central. In interviul acordatdezvaluie cum au fost gandite masurile de prevenire si protectie, care au fost problemele carora li s-a facut fata si ce solutii s-au gasit pentru ele, unele ingenioase, dar care au permis ca situatia sa fie tinuta sub control.Sa stiti ca o comunitate precum cea aiudeana a avut probleme inerente in luarea unor masuri de preventie, dar eu cred ca principalul element care conteaza pentru ca aceste masuri sa fie eficiente este cain ceea ce i se propune si, ulterior, tot ceea ce vine dinspre administratie sa prinda radacini in actiunile si interactiunile comunitatii. Acesta a fost primul nostru gand, aplicat din primul moment.Practic vorbind, am fost prima comunitate (si indraznesc sa cred ca pe o raza destul de mare, de multi km) care a facut. Am pus la dispozitia managerului niste incaperi modulare, unde s-a realizat pre-triajul atat pentru intrarea in spital, pentru compartimentul de urgenta, dar si in policlinica, inainte ca la Bucuresti sa fie luata aceasta decizie. Ca atare, in acest moment, incaPrimul meu apel, catre toata comunitatea si catre aiudenii care incearca sa se intoarca acasa din tarile europene si nu numai, a fost acela de asi de a NU merge la spital, unde oricum trec prin pre-triaj.inca de la inceput si ii multumesc managerului spitalului ca a venit cu aceasta idee inca din 13 martie, de cand am si pus-o in aplicare, urgent.Da. Dansul(terapie intensiva - n.red.) de acolo, inca de la inceputul fenomenului. De aceea, poate am si fost un pic mai prevazatori.Pentru ca suntem inconjurati de comunitati rurale, cu producatori agricoli traditionali, faptul capentru comunitate (si sa stiti ca nu a fost usor ca primar sa dau aceasta veste si sa raman ferma, dar eu consider piata o zona in care riscul de contaminare exista), aceasta masura a pus in pericol producatorii agricoli si atunci. Este minunat sa vedeti cum nu numai producatorii agricoli, de flori sau rasaduri, dar si restaurantele care pot sa furnizeze mancare la domiciliu si-au ridicat oferta pe platforma si exista o comunicare continua.Am luat numerele de telefon ale producatorilor agricoli si pana am putut face aplicatia am pus numerele pe pagina primariei, pentru vanzarea de ridichi, ceapa, salata, oua si toate cele, ca sa nu ramana oamenii descoperiti. Am vazut ca ideea noastra a fost preluata si atribuita altcuiva, dar asta e alta poveste...Al treilea lucru foarte frumos, pe care cred ca e bine sa il cunoasca si altii, este ca stocurile de dezinfectanti sunt atat de limitate incat in momentul in care ti se da ca sarcina sa pui in toate scarile blocului din localitatea ta dezinfectant pentru maini ai realmente o problema. Nu o problema de genul 'De ce trebuie sa fac si asta?', ci o problema reala, de a veni in ajutorul cetatenilor in zona de aglomerare urbana. Iar solutia noastra a fost (si nu stiu daca a mai practicat-o cineva) saa pus-o la dispozitia opiniei publice, cu peste 70% alcool.Asadar, la Aiud distribuim dezinfectant pentru blocuri produs in farmacia spitalului.Sunam la furnizori continuu. Avem o directie tehnica cu un compartiment de achizitii, suna toti in toate partile si ne facem o rezerva ca sa putem sa producem dezinfectantul. Pana la urma, cel mai important lucru pe care trebuie sa il intelegem cu totii, si noi, dar mai ales cetatenii, este ca nu ne-am dorit aceasta criza, nu exista resurse de unde te duci si iei si pui la dispozitie, ciCand am inceput sa vedem: 'Stoc epuizat. Stoc epuizat. Stoc epuizat', dupa ce tu spui, duminica seara: 'Ai la dispozitie o zi', efectiv innebunesti! Nu stii cum sa faci.Degeaba le spui tu sa faca, sunt unii care nu au putut. Eu stau si ma gandesc la Brasov, unde sunt peste 5.000 de blocuri... Eu am 265 de blocuri siNoi am facut, dar repet: fara sprijin, fara intelegere, nu o sa reusim nimic.Am distribuit deja unui numar de aproximativ 180 de cetateni pachete alimentare, pentru cei care au peste 65 de ani, pachete care le permit acestora supravietuirea pe o perioada lunga de timp, spunandu-le tuturor sa nu iasa din casa.Am putut face asta pentru ca de patru ani am dezvoltat unsi, in baza acestui parteneriat, dansii fac cursurile obligatorii pe care trebuie sa le faca asistentii persoanelor cu dizabilitati, ne sprijina cu asistenta medicala la anumite evenimente si, da, ne sprijina cu aceste pachete proportionate, gandite, in situatii de criza.Prima livrare de pachete am facut-o deja, cu 3,5 kg de alimente fiecare. Distributia am facut-o si cu voluntari.Aiudul e o comunitate un pic mai greu de tinut pe linia de plutire. Noi avem putina industrie, profilul nostru de crestere urma sa fie bazat pe turism si agricultura locala, deci sunt loviti cei doi piloni pe care ne bazam.Avem o fabrica de incaltaminte sportiva Galway, care are peste 400 de angajati si unde principala problema erain conditii de siguranta, ca sa nu devina un focar de infectare, in cazul in care ar fi putut sa existe un risc.Am avut o comunicare telefonica si scrisa cu toti angajatorii care au avut mai mult de 50 de lucratori, ca sa ne asigure ca distanta la locul de munca este cea corecta si ca, daca asigura transport, sa se respecte acea recomandare ca nu trebuie sa se stea mai aproape de 1-1,5 m.Am si monitorizat, dar sa stiti ca. Am primit poza de la locul de munca: 'Uitati care este distanta dintre noi!' si atunci am revenit, am insistat.Facem un efort fantastic, dar tot exista nemultumiri si cel mai rau este cand lumea nu intelege ca nu e o batalie a celor din Primarie, cand unii nu inteleg ca noi nu putem castiga batalia pentru ei, ca, ca noi nu putem respecta regulile pentru ei.Da,La Bucuresti s-a intarziat luarea masurilor. De exemplu,... Fara sa ma laud, va spun sincer ca la noi, prin Comitetul pentru Situatii de Urgenta, am luat masuri inainte ca ele sa se anunte la nivel national. Si mi-am asumat! Uitati-va pe deciziile publicate ca sa vedeti cand le-am luat.Eu in Parcul Municipal aveam o pizzerie si altele, dar am spus clar: 'Nu, nu te duci!', pentru ca mi-am dat seama ca oamenii sunt obisnuiti sa iasa ca sa stea la discutii si atunciIar eu mai cred ca am fost primii care am facut rapid o sedinta, am dat hotararea de consiliu si acum(In Aiud decizia a fost luata in data de 19 martie, in Bucuresti s-a luat in 23 martie - n.red.).In judetul Alba a fost o gandire si sa stiti ca directorul DSP e membru PSD, deci n-am de ce sa tin cu el sau sa dau in el, ca nu ma intereseaza in momentul acesta, dar adevaratul om care ne-a adunat in jurul lui a fost presedintele CJ Alba, dl Dumitrel (PNL - n.red.).S-a pornit de la ideea, apoi ne-am gandit: unde se duce bolnavul obisnuit, unde se duce cel cu COVID si unde tratam cazurile grave.. Si tot asa... Cazurile medii merg la Alba Iulia, iar restul in celelalte spitale.. S-a discutat nopti intregi, s-a si batut cu pumnul in masa, dar ...Trebuie sa pricepem ca 'omul sfinteste locul' si fiecare trebuie sa construiasca acolo, local, nu putem astepta mereu sa vina ajutorul de la Bucuresti.