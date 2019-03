Opozitia critica OUG care ar interzice Uber si Taxify: "Asa arata un guvern de tampiti"

Ce pregateste Guvernul

"Asa arata un guvern de tampitiIn loc sa reglementeze piata pentru a oferi cat mai multe alternative clientilor, in loc sa ridice standardul in domeniul taximetriei, ei interzic aplicatiile de car-sharing.Pentru orice incompetent, noile tehnologii sunt o chestie care trebuie interzisa, pentru ca ii sperie. Nu stiu ce sa faca si cum sa se adapteze, asa ca interzic. Romania, anul 2019, guvernata de Dancila", a scris pe Facebook fostul ministru Cristian Ghinea La randul sau, Cristian Preda sustine, ironic, ca astfel a fost gasita cauza pentru care "nu se dezvolta tara"."Ministerul Dezvoltarii a pregatit o ordonanta de urgenta care interzice Uber. Bine ca ne-am lamurit de ce nu se dezvolta tara...", scrie pe Facebook Cristian Preda Amintim ca, sub presiunile transportatorilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta al carui scop declarat este, in principal, sa combata pirateria din domeniul taximetriei.Insa, in acest moment, in Romania, soferii de Uber, spre exemplu, au posibilitatea sa obtina atestate si chiar licente, dar pentru asta ar trebui sa isi inregistreze masinile pe o firma. Iar multi dintre ei nu procedeaza in acest fel, ci isi folosesc masinile proprii sau chiar inchiriaza unele pentru a face transport de calatori.Or, proiectul de ordonanta lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii prevede ca soferii care fac transport fara licenta pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei. Iar asta inseamna ca serviciul de transport bazat pe aplicatii de mobilitate urbana fie se va reorganiza, pentru a functiona dupa reguli mai stricte, fie va disparea.