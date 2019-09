Orasul care sta de 5 zile fara apa. Scolile si gradinitele au fost inchise

Ziare.

Acestia sunt nevoiti sa ia apa de la fantanile arteziene din oras, unde se formeaza cozi imense, arata Observator TV.Se pare ca avaria aparuta a creat probleme nu numai la Onesti, ci si in localitatile Targu Ocna, Targu Trotus si la Tuta.In aceste conditii, autoritatile locale au decis sa inchisa scolile si gradinitele inca de luni."Ieri, la ora 12, s-au inchis scolile. Se aude ca pe joi ne da apa. Ca sa bem luam din supemarket. Dar pentru WC? Luam din fantanile arteziene din oras. Cozi infernale la izvoare si fantani. E jale!Problema e de ani de zile! Eu locuiesc in Onesti din 2002. Asa a fost si inainte. Si in toti acesti 17 ani. Foarte des ramanem fara apa", se plange o localnica.Luni, a avut loc o sedinta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Onesti si s-a decis sa fie amplasate 16 puncte de distribuire a apei menajere catre populatie in mai multe zone ale orasului, arata Desteptarea.ro. Si in orasul Bacau a fost oprita apa saptamana trecuta in urma avariei produsa joi, insa sambata situatia s-a rezolvat. In luna iulie, oamenii din Bacau au stat fara apa o saptamana tot din cauza unei avarii.