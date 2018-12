Orasul cu sute de balcoane supraetajate, mai mari decat apartamentul, fara autorizatie

Ziare.

Extinderile improvizate au aparut in special in cartierele de la periferia Galatiului. Constructiile ilegale au forme ciudate, dimensiuni diferite, culori tipatoare si sunt construite din materiale ieftine, de multe ori reciclate.Arhitectii arata cu degetul catre fostii primari, care au inchis ochii la aceasta situatie, astfel ca, in oras au aparut tot felul de ciudatenii, precum balconul mai mare decat apartamentul si extinderea cu picioare de metal.Aceste constructii sunt inestetice, dar reprezinta si un pericol pentru oameni, spun specialistii."Balcoanele au fost construite in diferite perioade, pe principiul muschii mei pot face asta. In mod paradoxal, multe dintre ele au si primit autorizatii de la fostii primari de trista amintire a Galatiului. Unii au primit amenzi si au intrat in legalitate, fiecare cum s-a descurcat. Tot Galatiul este plin de astfel de bazaconii si daca nu-i intreaba nimeni nimic...Sunt situatii in care balconul e mai mare decat camera, sunt situatii in care balconul e supraetajat, este periculos. Viata bate filmul, din pacate. Dati-mi voie sa raman decent in exprimare, sunt sarbatorile, este si an centenar. De cativa ani, Consiliul Local a adoptat o hotarare prin care a fost interzisa construirea de balcoane", a declarat, pentru Mediafax, arhitectul Sergiu Porumboiu.Anul acesta, Primaria Galati a solicitat Politiei Locale sa inventarieze balcoanele construite la blocurile din oras, actiunea fiind in desfasurare. Chiar daca politistii locali constata ca balcoanele au fost construite fara autorizatie, proprietarii lor nu pot fi amendati."La nivelul Politiei Locale se afla in desfasurare, incepand cu luna februarie a anului 2018, o actiune de identificare si inventariere a tuturor balcoanelor si extinderilor executate la blocurile din municipiul Galati. Aceste verificari au fost incepute in zonele Micro 20 si Micro 21, urmand ca sa se efectueze pe intreg teritoriul al municipiului Galati. La finalizarea acestei actiuni, rezultatul va fi comunicat Primariei Galati care, in baza legislatiei in vigoare, va dispune masuri pentru intrarea in legalitate a acestor constructii.Totodata, va aducem la cunostinta ca aceste extinderi au fost executate in urma cu 20 - 30 de ani si, drept urmare, nu se pot aplica sanctiuni contraventionale deoarece in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata, dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 26 se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei", a explicat, la solicitarea Mediafax, Biroul de Presa al Politiei Locale Galati.Dupa ce va inventaria toate balcoanele din oras, Politia Locala va notifica si, eventual, va amenda asociatiile de proprietari in care se constata astfel de situatii."Raspunderea pentru eventualele pierderi de vieti omenesti sau pagube materiale care pot avea loc revine asociatiilor de proprietari care administreaza respectivele blocuri. In anul 2019 Politia Locala va notifica toate asociatiile de proprietari din municipiul Galati in vederea respectarii indatoririlor ce le revin privind lucrarile de constructii executate la cladirile aflate in administrarea lor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018.Neluarea de catre asociatia de proprietari, de presedinte sau de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea, reabilitarea si mentinerea in stare de siguranta si functionare a condominiului si a instalatiilor comune aferente pe toata durata existentei acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei", a precizat Biroul de Presa.In trecut, autoritatile au incercat sa rezolve aceasta problema, dar demersurile au esuat din ratiuni electorale si ca urmare a lipsei de cooperare a cetatenilor, care au refuzat sa-i primeasca in apartamente pe reprezentantii Primariei.