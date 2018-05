Orasul din Romania unde e atat de mizerie ca autoritatile se tem de o epidemie

Cum s-a ajuns la criza gunoaielor

Ziare.

com

"Avand in vedere riscul pentru sanatatea publica prin declansarea unor epidemii creat de gestionarea necorespunzatoare a deseurilor menajere in municipiul Arad, va solicitam organizarea si desfasurarea de actiuni de combatere a artropodelor si rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort. Actiunile de combatere se vor desfasura in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de data 10.05.2018", se arata in documentul transmis autoritatilor.DSP cere ca municipalitatea sa le comunice aradenilor masurile pe care le va lua pentru combaterea rozatoarelor si insectelor."Precizam ca reziduurile solide depozitate si neutralizate incorect exercita efecte negative direct asupra populatiei, cat si indirect, prin contaminarea celorlalti factori de mediu", arata DSP.Principalele efecte negative mentionate sunt favorizarea inmultirii mustelor si a altor insecte care pot transmite boli, inmultirea soarecilor si sobolanilor, poluarea aerului prin produsi gazosi rezultati din descompunerea deseurilor pe vreme calda si "influenta nefavorabila" asupra aradenilor, din punct de vedere psihic, prin aspectul inestetic si mirosurile neplacute.Pe de alta parte, Prefectura Arad a anuntat vizita ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu . Ministrul va fi prezent in Arad vineri, pentru discutii cu autoritatile pe tema "situatiei fara precedent creata la nivelul municipiului si judetului Arad de operatorul curent de salubritate, SC Retim SA"."Criza gunoaielor", cum este numita si de autoritati, a aparut in 22 aprilie, dupa ce o noua firma a preluat activitatea de ridicarea a deseurilor menajere, in urma unei licitatii publice. Mii de aradeni au postat pe retelele de socializare fotografii in care arata cum pe strazi s-au format depozite mari de deseuri pe langa containere, care nu au mai fost golite.Prefectul judetului, Florentina Horgea, si-a anuntat ingrijorarea cu privire la "posibilitatea izbucnirii de epidemii" in Arad, din cauza "modului defectuos" in care este gestionata activitatea.Politia Locala Arad a aplicat operatorul RETIM Ecologic Service SA peste 60 de amenzi, insumand aproximativ 65.000 de lei. La acestea s-a adaugat o amenda de 100.000 de lei de la Garda de Mediu si una de 2.000 de lei de la Directia de Sanatate Publica.Directorul RETIM, Dan Pascu, declarase saptamana trecuta ca va aloca mai multe masini pentru ridicarea gunoiului de la populatie si ca se va lucra si in zilele libere, astfel incat la 1 mai in oras sa nu mai existe depozite de deseuri, insa nici joi problema nu era rezolvata in totalitate.