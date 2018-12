Orasul Lugoj a fost realimentat cu energie electrica, dupa 33 de ore

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Primariei Lugoj, luni seara toti cei aproximativ 40.000 de localnici au fost realimentati cu energie electrica, in urma interventiilor efectuate de echipele Enel.Orasul a ramas fara curent duminica dimineata, dupa ce au aparut defectiuni majore la doua linii de inalta tensiune, din cauza ninsorilor abundente.Totusi, pentru a preintampina eventuale probleme, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta desfasurata la Lugoj s-a decis solicitarea a inca doua generatoare de mare putere, care vor sosi in judetul Timis de la Cluj si Sibiu.In prezent, sase generatoare de mare putere ale IGSU sunt in teren in continuare, dintre care trei in Faget si trei in Lugoj, la centrul de dializa si la uzina de apa.Orasul Lugoj, care are aproximativ 40.000 de locuitori, a ramas fara energie electrica , caldura si apa la robinete, duminica dimineata, in urma ninsorilor abundente. In cursul noptii de duminica spre luni, orasul timisean a fost partial alimentat cu apa, dupa ce a fost montat un generator la uzina de apa.