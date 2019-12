Orban a starnit-o pe Firea: La acuzatia ca nu a facut nimic, primarul Capitalei i-a raspuns cu referiri la jihad, bar de negri, whisky si mandolina

Ziare.

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica dimineata, ca a avut discutii de la distanta cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si a criticat investitiile de "sute de milioane" in companiile municipale care "nu fac nimic", subliniind ca rezultatele mandatului Gabrielei Firea sunt "egale cu zero", potrivit News.ro."De la distanta, discutii de la distanta am avut. Daca azvarli sute de milioane in societati ale Primariei care nu fac nimic, in care nu faci altceva decat sa angajezi clientela publica si platesti salarii mai mari decat in sectorul privat, nu e de mirare! Daca stai sa analizezi rezultatele mandatului, sunt aproape egale cu 0", a spus Ludovic Orban, intrebat daca a purtat discutii cu Gabriela Firea de la investirea Guvernului.Gabrielei Firea nu i-a luat mult sa raspunda acestor acuzatii. In direct la Digi 24, Firea a precizat:"Continua cu aceasta superficialitate. Fie nu urmareste, fie nu se informeaza, fie nu are consilieri buni. Voi face o conferinta de presa in care voi prezenta stadiul fiecarui obiectiv: cum l-am preluat si cum e acum.Ca sa vedeti cat de proasta e pregatirea domnului Orban, dumnealui se refera la proiectul Prelungirea Ghencea. Acolo chiar dumnealui, prin CNAIR, trebuie sa ia masuri. Are si PMB o componenta acolo, dar noi ne-am apucat, iar oamenii ne multumesc pentru ca macar noi am inceput sa lucram acolo".In context, potrivit News.ro, Firea a mai declarat:"In ceea ce priveste administratia, dovedeste foarte clar ca nu a evoluat absolut deloc de cand era viceprimar al Capitalei si imi spun colegii din primarie ca nu facea altceva decat sa stea in birou, biroul care era ca un, numai cu bautura, numai cu tigari, numai cu persoane care mai de care mai pestilentiale si vad ca nu a facut niciun efort care sa depaseasca acel nivel".Firea i-a transmis premierului si ca tevile RADET nu se repara "nici cu whisky, nici cantandu-le la mandolina"."Ii transmit domnului Orban ca RADET-ul a fost condus 15 ani de zile de membri in consiliile de administratie si directori al PNL, principalele Directii din primarie, Directia de Investitii, Directia Economica, Directia Infrastructura, 15 - 17 ani au fost conduse de membri PNL si si acum sunt membri PNL.Tevile RADET nu se repara, din pacate, nici cu whisky si nici daca le cantam la mandolina. Prin urmare, daca doreste sa avem un dialog constructiv pe teme de administratie, eu l-am mai invitat si in campania electorala la o emisiune, la o dezbatere. oricand eu sunt dispusa sa discut cu domnul Orban concret, pe legislatie, pe atributii, pe domenii de activitate, pe proiecte si va spun sigur ca domnul Orban nu vine la o astfel de dezbatere pentru ca nu cunoaste, nu stie si este un neprofesionist, asa cum ne dovedeste in fiecare zi", a mai spus Gabriela Firea.Primarul general al Capitalei i-a raspuns lui Orban si la Antena 3:"V-a explicat chiar domnul Orban ca are un singur obiectiv, nu de a face ceva bun pentru tara, ci de a schimba primarul general al Capitalei.De altfel imi spun si mie prieteni, colegi, cunoscuti, ca domnul Orban a declansat jihadul impotriva mea si trebuie sa ma atace pe mine.Discuta cu tot felul de jurnalisti de investigatii sa scormoneasca, sa inventeze ceva in legatura cu mine, doar-doar ma vor schimba de la Primaria Generala. Incearca sa racoleze oameni din echipa mea, incearca sa schimbe majoritatea din Consiliul General", a spus Gabriela Firea.La ce s-a referit Primarul General al Capitalei cand a vorbit despre "jihad" e greu de inteles.De care dintre aceste fapte il acuza Gabriela Firea pe Ludovic Orban n-am reusit sa intelegem pana la acest moment.Cert este ca acesta nu este primul schimb de acuze intre premierul liberal si primarul social-democrat al Capitalei. Acum o luna, Gabriela Firea a precizat ca se considera o muza a lui Orban."Am vazut ca domnul premier are cate o vorba despre mine la fiecare inaugurare a unui nou ministru. Se pare ca il inspir, ca sunt o muza pentru noul premier. Pare ca se gandeste la mine cand se culca si cand se trezeste. Inseamna ca sunt o persoana de luat in seama", a spus Firea, la jumatatea lunii noiembrie.