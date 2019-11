Padurarii raman, in continuare, tinte sigure in fata hotilor de lemne. Decizia criminala care i-a lasat fara arme ii va afecta inca multa vreme

Armele vor veni mai tarziu. Iar celelalte dotari necesare, poate niciodata

Ziare.

com

In Romania, un padurar asigura, in medie, paza a circa 675 de hectare de padure, se arata intr-un raspuns formulat de Romsilva la solicitarea. In multe cazuri, aceasta suprafata de padure - oricum foarte vasta - este departe de localitati, impartita in corpuri separate si crescuta pe teren accidentat.In acest conditii, e limpede ca multi dintre padurari ar avea nevoie de o multime de alte dotari ca sa poata pazi padurea statului de hotii de lemne, care devin pe zi ce trece mai agresivi.Printre aceste dotari se numara arme de foc, masini de teren si statii de comunicatie care sa le permita sa isi contacteze colegii sau politia inclusiv din zonele salbatice, in care nu exista semnal GSM.Din pacate, in loc sa le asigure padurarilor aceste conditii, Guvernul n-a facut decat sa le inrautateasca situatia. Mai exact - prin adoptarea, HG 11/2018 (care contine normele de aplicare ale Legii 295/2004) - Executivul i-a obligat pe padurari sa renunte la armele de tip AKM produse la Uzina Sadu. Motivul: noua legislatie stabilea ca in activitatile de paza (inclusiv a padurii) nu se mai pot folosi pusti, ci doar pistoale.In consecinta, de nevoie, padurarii si-au agatat AKM-urile in cui. Potrivit informatiilor comunicate de Romsilva pentru, din 1.601 padurari care au renutat la AKM-uri, doar 461 au primit, in schimb, pistoale. Ceilalti s-au descurcat cum au putut si - cand a fost nevoie - au plecat chiar si dezarmati dupa hotii de lemne.Potrivit liderului Sindicatului Silva, Siviu Geana, AKM-uri aveau tocmai padurarii din zonele cu cel mai mare risc de confruntare cu hotii de lemne . Si tocmai ei au fost lasati de Guvern fara aparare, incepand cu iarna anului 2018!In context, Romsilva sustine ca cel mai mare numar de AKM-uri a fost retrase din uz de la padurarii directiilor silvice din: Caras Severin, Dolj, Sibiu, Prahova si Salaj.Si nu era exclus ca situatia sa fi ramas neschimbata, ani si ani, pana cand vreun membru al Guvernului sau vreun parlamentar sa aduca vorba macar despre problemele padurarilor!Numai ca, din pacate, in ultima perioada, situatia s-a inrautatit atat de mult, incat personalul silvic n-a mai suportat si a iesit in strada! Motivul: in ultimul an, mai multi padurari au fost grav raniti, iar 5 dintre ei au fost chiar ucisi in lupta cu hotii de lemne. Unii dintre acesti padurari au cazut victime hotilor inclusiv din cauza ca nu aveau dotarile necesare pentru a se apara.Dupa mai multe proteste ale padurarilor, parlamentarii - care plimbau de ceva vreme pe la comisii un proiect de modificare a Statului Persoanului Silvic - au decis, in cele din urma, sa ia niste masuri. Mai exact, au modificat legea, stabilind caAjuta la ceva aceasta noua modificare legislativa? Pe termen lung ajuta, intr-adevar, pentru ca padurarii vor avea, in sfarsit, arme si nu vor mai fi nevoiti sa pazeasca padurea cu mainie goale.Problema este, insa, ca acest sprijin legislativ vine destul de tarziu. De ce? Din cauza ca directiile silvice trebuie sa cumpere armele prin proceduri de achizitii publice. Iar acestea se blocheaza adesea din pricina contestatiilor si dureaza destul de mult. Poate chiar peste un an. Asa ca, in perioada imediat urmatoare, padurarii care acum n-au arme vor fi nevoiti sa se descurce, in continuare, cum vor putea.Alta ar fi fost, insa, situatia, daca precedentele Guverne ale Romaniei ar fi gandit in perspectiva si ar fi pregatit aceasta tranzitie, fara sa-i lase pe padurari dezarmati in fata hotilor.In plus, nu e limpede cand vor primi padurarii si celelalte dotari care le sunt necesare. Spre exemplu, nimeni n-ar putea spune cand sau daca li se vor da masini de teren. Am solicitat Romsilva sa ne spuna daca, la acest moment, fiecare padurar dispune de o masina cu care sa poata interveni, la nevoie, impotriva hotilor de lemne pe suprafata de sute de hectare pe care o are in grija.Romsilva n-a raspuns clar la intrebare, ci ne-a transmis doar ca institutia are 1.823 de autovehicule pentru toate activitatile. Comparativ, numarul padurarilor din Romania este de 3,3 ori mai mare! Deci, cu siguranta, parte dintre ei ar trebui sa ia la picior urma hotilor de lemn, prin padurile pe care le pazesc!In plus, Romsilva a precizat, la solicitarea, ca in acest moment nu are in derulare nicio procedura de cumparare a unor alte autovehicule! Asa ca padurarii care n-au masina nici nu vor primi, in perioada urmatoare!In plus, sunt si suficienti padurari care nu dispun de mijloacele necesare de comunicatii pentru a-si face treaba. Le-ar fi utile macar niste telefoane de serviciu. Sau chiar niste statii, cu care sa ceara ajutor in cazul in care ajung pe urmele hotilor prin zone impadurite si fara semnal GSM! Dar nici pe acestea nu se stie cand sau daca le vor primi vreodata.Nu in ultimul rand, statul ar trebui sa gaseasca solutii pentru a descuraja furtul de lemne si braconajul in paduri, instituind pedepse mai dure pentru cei vinovati. Pana atunci, unui padurar ii va fi oricum greu sa pazeasca circa 675 de hectare de un numar tot mai mare de hoti inventivi si violenti!Cu alte cuvinte, cu toate ca s-a facut un pas in directia buna, pe termen scurt, o multime de padurari vor fi, in continuare, obligati sa lupte cu hotii de lemne doar cu ce au la indemana. Iar procedand asa, vor risca, in continuare, tot ce au pentru a-si putea face meseria: de la siguranta familiilor pana la propria viata.