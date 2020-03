Pandemia inchide casieriile asociatiilor de proprietari. Cum sa faca oamenii sa nu ramana datori la plata?

Radu Opaina: O aberatie! Cat mai repede sa isi ia casier din asociatie

Mihai Mereuta: Solutia e simpla. Cresti perioada de gratie a facturilor, prin ordonanta

Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan: E corect, vom pune in discutie

Un cititor care locuieste in Berceni ne-a sesizat faptul ca societatea comerciala care se ocupa, in mod curent, de colectarea banilor pentru intretinere in blocul sau a anuntat ca a inchis deja casieria.Printr-un anunt, societatea respectiva numita Scomet - care ofera servicii de administrare pentru cateva sute de blocuri din Capitala - ii instiinteaza, intr-adevar, pe oameni ca utilizarea banilor pesin si aglomeratia creata la casierie reprezinta riscuri mari de transmitere a noului coronavirus.In consecinta, activitatea de casierie se suspenda pana pe 31 martie, "cu posibilitatea de reevalurii ulterioare". Cu alte cuvinte, casieria s-ar putea deschide in aprilie sau nu, in functie de evolutia epidemiei.Scomet le-a mai transmis proprietarilor ca au, totusi, posibilitatea sa-si plateasca utilitatile prin transfer bancar, online cu ajutorul unei aplicatii sau cu banii jos, la puncte SelfPay (care se gasesc in interiorul magazinelor Mega Image).Intrebarea este: cum se vor descurca varstnicii care nu au nici telefon mobil, nici Internet si nici nu stiu sa foloseasca un terminal SelfPay (la care oamenii de peste 65 de ani oricum nu au voie sa ajunga decat intre orele 11:00 - 13:00)? Acesti oameni risca sa devina rau-platnici si sa acumuleze datorii si penalitati din cauza simplului fapt ca, desi vor sa o faca, n-au cui sa mai achite utilitatile.Nu se simt oare acei oameni parasiti sau nedreptatiti de societatea care trebuia sa le incaseze banii?Andreea Mirea, reprezentantul Scomet, a precizat pentruca societatea nu s-a gandit nicidecum sa ii abandoneze pe oamenii din blocurile pe care le administreaza."A fost o decizie dificila pentru noi (suspendarea activitatii casieriilor - n.red.) si intelegem problemele oamenilor care nu se pot deplasa pentru a face platile.Incercam zilele astea sa rezolvam problemele. Si cautam solutii care sa nu faca mai mult rau decat bine.Sigur ca am putea merge noi sa incasam, din apartament in apartament. Dar n-ar fi indicat sa facem asta (din cauza riscurilor de raspandire a bolii - n.red.).O solutie ar fi sa aducem terminale SelfPay in cat mai multe scari de bloc. Si credem ca aceasta solutie e buna pentru ca acele terminale le permit oamenilor sa isi plateasca si alte facturi (cum ar fi la curent electric - n.red.). Aceste terminale au manuale de utilizare si coduri de client. Sunt relativ simplu de folosit.Cat de repede vom putea aduce aceste aparate depinde de mai multi factori. Inainte de toate, trebuie sa avem acordul asociatiilor de proprietari sa instalam aparatele", a explicat Andreea Mirea.Si, totusi, un om in varsta care nu intelege cum sa foloseasca terminalul SeflPay cum va plati?L-am intrebat pe Radu Opaina - presedintele Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Romania - cum ar trebui sa procedeze oamenii care se trezesc brusc lipsiti de posibilitatea de a-si plati intretinerea cu banii jos, la casierie."Sa isi plateasca oamenii intretinerea din casa? Asta e o aberatie, va dati seama! Bun, e posibil pentru unii. Dar pentru cati? Poate pentru 10%.O astfel de situatie scoate la iveala o problema mai veche. Sunt asociatii care si-au dat banii pe mana unor straini. De ce sa vina cineva de la kilometru 15 sa iti incaseze tie banii? Poate vine, poate nu vine. De ce sa ajungi aici?Cei care au astfel de probleme pot proceda foarte simplu: sa renunte la acest sistem si sa isi puna propriul casier. Foarte simplu!Noi avem pe site-ul Federatiei o serie de recomandari. Nu e complicat. Alegi casier si iei masuri ca nimeni sa nu isi asume niciun risc.In casierie, pui la intrare o masa. Si asa, in casierie, nu mai intra nimeni. Oamenii vin, pun banii pe masa respectiva de la intrare si pleaca. Nu vorbesc. Se mentine distanta de 2 metri. Si deschizi caseria mai rar, bineinteles, 2 zile pe luna. Ne luam masuri de siguranta si mergem inainte.Pai criza asta nu inseamna ca ne inchidem in blocuri si incetam sa mai traim. Nu! Inseamna sa ne luam masuri de siguranta si sa supravietuim. Nu putem inceta sa mai platim. Cineva trebuie sa calculeze intretinerea oamenilor. Si trebuie sa platim", a explicat Radu Opaina pentruPresedintele Ligii Asociatiei de Proprietari Habitat, Mihai Mereuta, e de parare ca e nevoie de macar o zi pe luna in care casieria asociatiei de proprietari sa fie deschisa. In acest fel, oamenii care nu stiu sa plateasca decat cu banii jos sa vina - pe baza unei programari prealabile - si sa isi achite utilitatile.Iar problema termenului de plata si a penalitatilor se poate si ea rezolva printr-o simpla interventie legislativa a Guvernului."Ar fi foarte simplu. In Legea Serviciilor comunitare de utilitati publice si in legea Energiei sa se reglementeze ca acea perioada de gratie - adica perioada in care o factura neplatita nu acumuleaza penalitati - sa fie prelugita de la 30 la 90 de zile. Sa se perceapa penalitati abia din ziua 91. Si atat. Pentru o perioada limitata, sa spunem anul 2020 (in acest fel, practic, omul va putea plati cu intarziere, fara costuri suplimentare - n.red.).Nu e o incurajare la neplata. Ca datoriile respective nu dispar. Si nu cred ca va sta cineva sa isi adune banii in casa, cu gandul sa plateasca in a 90-a zi. Dar ca om imi pot dori sa imi arati putin respect. Poate ca pur si simplu nu pot iesi din casa pentru a plati!Si va spun de ce e nevoie de o astfel de interventie legislativa. Pentru ca aceasta extindere a termenului de plata trebuie aplicata pe tot lantul, si la beneficiarul final, dar si la furnizor, la distribuitor, la transportator. Din cauza ca daca unii trebuie sa plateasca la 90 de zile, iar altii la 30 de zile, cei din urma intra in faliment", a mai spus pentrupresedintele Ligii Habitat.Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a spus ca ideea unei pasuiri la plata pentru persoanele fizice e inspirata si va fi pusa in discutie."Intr-adevar, pentru societatile comerciale s-a prevazut posibilitatea de amanare a platii utilitatilor.Cred ca este corect ceea ce spuneti: si persoanele fizice sa aiba posibilitatea sa amane sau sa fie pasuite la plata. Sa nu se transforme in datorie cu penalitati faptul ca nu si-a platit o utilitate.Cred ca trebuie luata in discutie si vom reveni cat de curand cu o solutie in acest sens. Pentu ca trebuie sa tratam pe toata lumea la fel. Atat timp cat societatile comerciale pot beneficia, de ce sa nu beneficieze si salariatii, sa spunem? Sau cetateanul, in general? In aceasta perioada avem nevoie de tratament egal", a precizat Ion Stefan pentruIn context,a solicitat Termoenergetica SA (care da apa calda si caldura in Capitala), Societatii Apa Nova SA (care asigura apa rece si servicii de canalizare pentru bucuresteni) si unor furnizori de gaze si electricitate daca iau in calcul macar sa le ofere oamenilor o amanare la plata facturilor. Pana la acest moment, doar Apa Nova ne-a oferit raspuns. Mai exact, societatea ne-a transmis:"(...) Tratam subiectul COVID19 cu mare seriozitate si am luat masuri de preventie pentru a ne proteja clientii, dar si angajatii.In vederea respectarii masurilor de preventie si protectie a sanatatii si integritatii fiecarui client, am pus la dispozitie solutii multiple pentru plata facturilor in siguranta. Astfel, clientii au fost incurajati sa apeleze la modalitatile de plata online pe site-ul www.apanovabucuresti.ro sau in aplicatia Apa Nova.Ramanem atenti la evolutia acestei crize astfel incat sa putem lua cele mai bune decizii care sa asigure continuitatea activitatii si disponibilitatea serviciilor pentru cei aproape 2.000.000 de bucuresteni.Analizam cele mai potrivite metode prin care sa ne sprijinim clientii, inclusivintreprinderile mici si mijlocii, pentru a trece peste aceasta perioada. Avem in vedere dezvoltarea unui set de facilitati in cel mai scurt timp.Pana atunci, mentinem un dialog permanent cu clientii afectati pentru a identifica si implementa solutii invidualizate pentru achitarea facturilor. Este o practica pe care o aplicam in mod uzual (...)".Daca si ceilalti furnizori ne vor raspunde, vom reveni cu amanunte.Intre timp, ramane sa vedem daca in perioada imediat urmatoare Guvernul va reusi sa rezolve problemele oamenilor care nu mai au cum sa plateasca intretinerea sau daca nu cumva acestia vor trebui sa gaseasca solutii ca sa se descurce singuri.