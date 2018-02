Partia de 7 milioane de euro, inchisa la scurt timp de la inaugurare, costa lunar 10.000 de euro

33.700 de lei - telescaun

10.876 de lei - paza obiectivului

5.000 de lei - curent

Ziare.

com

Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut cont ca partia se construieste la cea mai mica altitudine din Romania, 680 de metri, temperaturile fiind in general mai ridicate, iar zapada insuficienta, relateaza Digi24.Primarul Bistritei, Ovidiu Cretu, a inaugurat obiectivul turistic vineri, 26 ianuarie. Ulterior, la solicitarea unui consilier local, a prezentat lista de cheltuieli cu functionarea partiei, suma totala ridicandu-se la circa 50.000 de lei lunar, indiferent daca e deschisa sau nu, scrie Bistriteanul. Concret, cheltuielile zilnice sunt urmatoarele:Primarul s-a aratat totusi multumit ca, desi suma e cu mult sub valoarea cheltuielilor.In plus, partia a fost inchisa in scurt timp, dupa ce au aparut problemele, relateaza Digi24."E prima si ultima tura cand ma dau aici. Mi-am stricat schiurile intr-o tura cat nu le-am stricat in doi ani. E dezastru. Portiunea de la baza e foarte frumoasa, e adevarat, dar restul e dezastru. Sus e pamant inghetat si cu bolovani micuti. Nu cred ca au tunuri suficiente pentru a face atata zapada.Daca stiau ca altitudinea si vremea nu sunt favorabile, trebuiau sa cumpere mai multe, nu sa le tot mute dintr-un loc in altul. Probleme sunt in partea de sus si de mijloc. Trei sferturi e dezastru", a declarat un schior pentru postul de televiziune citat.Un altul a spus ca si-a cerut banii inapoi si i-a obtinut doar dupa o "cearta intensa", pentru ca era sa-si "crape capul pe partie".Din cauza numeroaselor probleme cauzate de lipsa zapezii, duminica a fost oprit telescaunul, iar partia a fost declarata inchisa, relateaza Digi24.