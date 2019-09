Pasajul Doamna Ghica: cand incep lucrarile, cat vor dura si cum va fi afectat traficul din zona. Plus, surpriza de ultim moment: se face si linie de tramvai

PMB: Un pasaj subteran era mai scump si mult mai greu de realizat

Va fi linie de tramvai pe pod. Dar mai e de lucru pana sa avem traseu direct Pipera-Pantelimon

Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Constructia pasajului va bloca traficul?

Ziare.

com

Ideea constructiei unui pasaj rutier suprateran care sa treaca peste intersectia strazii Doamna Ghica cu soseaua Colentina nu e noua, ci dateaza inca de prin anul 2007. Rand pe rand, primarii Capitalei au tot promis ca vor construi pasajul, dar niciunul nu s-a tinut de cuvant.La un moment dat, s-a facut chiar si un studiu de fezabilitate (SF), care prevedea ridicarea, pe soseaua Colentina, a unui pod peste intersectia cu strada Doamna Ghica. Respectivul document a ramas in sertar pana cand si-a pierdut valabilitatea.Ulterior, Compania Municipala de Dezvoltare Durabila SA a revizuit respectivul studiu de fezabilitate. Iar in noua varianta, studiul prevedea tot ridicarea unui pod peste intersectie, dar cu acces de pe strada Doamna Ghica, nu de pe soseaua Colentina. Acest pasaj ar urma sa fie lung de 1 kilometru si lat de 16,5 metri (suficient pentru ca soseaua care va traversa pe deasupra intersectia sa aiba 4 benzi).Luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a semnat autorizatia de construire necesara inceperii lucrarilor . In consecinta, in aceste zile incepe devierea retelelor de utilitati (apa, caz, electricitate etc.) din calea viitorului santier.In context, consilierul general Ciprian Ciucu (PNL) a apreciat ca proiectul este unul "oribil" si ca isi imagineaza cu greu cum "magaoaia de pod" va putea trece prin spatiul ingust dintre blocuri. In plus, Ciucu a sustinut ca - in ciuda solicitarilor sale - nu a primit de la administratia Firea nicio informatie privind alternative de construire a pasajului (prin subteran sau, eventual, cu o alta pozitionare, mai favorabila).La solicitarea, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea, Marius Coaje, a explicat de ce PMB a ales sa construiasca pasaj suprateran, in pozitia propusa.mai sustine consilierul primarului Capitalei, intr-o declaratie pentru Unul dintre marile neajunsuri ale proiectului - semnalat deja, in repetate randuri, de Asociatia Metrou Usor - era ca pasajul a fost gandit fara linie de tramvai.Or, amplasarea unei astfel de linii era obligatorie, spunea Metrou Usor, in conditiile in care pasajul peste intersectia bulevardelor Doamna Ghica si Colentina face parteIn plus, de-a lungul timpului, chiar PMB a investit in crearea de spatii pentru tramvai pe acest inel. Iar daca acum si-ar schimba strategia, institutia n-ar face decat sa arunce pe fereastra sume uriase din banii bucurestenilor, deja investite in crearea de spatii pentru tramvai.Initial, PMB nici n-a vrut sa auda despre opiniile societatii civile. In consecinta, institutia a precizat, intr-un raspuns formulat la solicitarea Asociatiei Metrou Usor, caUlterior, insa, administratia Firea a luat in calcul propunerea Asociatiei Metrou Usor si a revenit asupra deciziei. Cum anume s-a procedat a explicat pentruMarius Coaje.Vom avea statie la inceputul pasajului si inca una la final.Dar ceea ce vreau sa va spun e altceva: realizarea acestui pasaj va dura un an, un an si ceva. Putem pune traversa de tramvai pe el. Dar asta nu va fi suficient ca sa avem linie de tramvai din Pipera pana in Pantelimon.Va trebui ca Directia de Infrastructura din PMB sa inceapa sa scoata, rand pe rand, cate un studiu ca sa ajungem sa facem aceste legaturi, iar linia de tramvai sa se concretizeze", a mai spus Marius Coaje.Potrivit reprezentantului PMB, in perioada imediat urmatoare, nu se pune problema inchiderii traficului in intersectia soselei Colentina cu strada Doamna Ghica., a mai spus Marius Coaje.Ieri dupa-amiaza, insa, in zona deja se impusesera ceva restrictii de trafic (pe bulevardul Lacul Tei spre Doamna Ghica se circula pe o singura banda).Ramane sa vedem daca Trustul de Cladiri Metropolitane SA - compania municipala care urmeaza sa execute lucrarea - va reusi sa pastreze traficul deschis in zona si sa se incadreze in termenele de executie, finalizand lucrarile la pasaj pana in toamna anului viitor.