Patrula Stradala a declarat razboi soferilor care parcheaza ilegal in Sectorul 4

El a precizat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in ultimele doua saptamani structura a dat peste 2.000 de avertismente, iar in ultimele patru zile a aplicat 500 de amenzi, in valoare totala de 150.000 de lei, soferilor care au parcat ori stationat neregulamentar."Aceasta campanie am inceput-o inca de acum doua saptamani, printr-o masura de preventie. Ca atare, in ultimele saptamani, au fost distribuite mai multe flyere de informare.Numarul avertismentelor este unul destul de mare, discutam de mai mult de 2.000 de avertismente pe care le-am dat in ultimele doua saptamani. Incepand de luni, Politia Parcarilor a inceput sa isi faca treaba. Ca atare, pe langa latura de preventie - pentru ca discutam de peste 1.000 de soferi avertizati sa nu mai parcheze (neregulamentar - n.red.) - pentru ca acesta e rolul principal pe care il are aceasta structura, bineinteles ca se poate intampla sa fie incalcate in continuare normele unei conduite normale, ca atare, in aceasta perioada, deci in patru zile, au fost date 500 de amenzi in cuantum de 150.000 de lei", a afirmat Baluta.Edilul Sectorului 4 a spus ca vor urma si alte masuri, care vor fi aplicate gradual."Va urma o etapa in care masinile vor fi indisponibilizate, rotile vor fi blocate pentru acele masini care in mod sistematic blocheaza traficul sau parcheaza neregulamentar. (...) Punctul culminant pe care campania noastra il va avea e cel legat de ridicarea masinilor. Atat timp cat prin aceste masuri de constientizare rezultatele nu vor fi cele pe care le asteptam, masinile vor fi ridicate", a afirmat primarul, subliniind ca autoritatea locala nu isi propune sa vaneze soferii.Potrivit primarului, Patrula Stradala areBaluta a explicat ca masurile de sanctionare a soferilor sunt graduale."Daca soferul tocmai parcheaza (neregulamentar - n.red.) i se solicita sa se indeparteze de la obiectiv, (...) daca nu e la masina primeste o invitatie la Politia Locala. Daca nu se prezinta la Politia Locala, primeste o amenda. Daca se prezinta, la prima abatere va primi un avertisment, la a doua abatere va primi amenda de 290 de lei", a sustinut primarul.El a aratat ca, intr-o urmatoare etapa, pe langa amenda de 290 de lei, al carui cuantum e redus la jumatate daca e achitat in 15 zile,Baluta a spus ca, in aceasta faza, pe langa amenda de 290 de lei pentru parcare neregulamentara, conducatorul auto va trebui sa scoata din buzunar si intre 50 si 250 de lei pentru deblocarea rotilor. De asemenea, daca soferul continua abaterile, intr-o urmatoare etapa i se va ridica masina, caz in care, pe langa cei 290 de lei, va trebui sa achite si un tarif pentru a-si primi autovehiculul inapoi de la locul unde va fi depozitat.