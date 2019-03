Pe banii si nervii nostri, Firea se cearta cu prefectul pentru companiile ilegale de la Primarie. Cui foloseste?

In loc de solutii, dispute politice

Dupa cuma relatat deja, Curtea de Apel Bucuresti a decis, inca din luna noiembrie 2018, ca 22 de companii municipale create de administratia Firea sunt ilegale . Motivul: au fost infiintate fara votul a doua treimi dintre consilierii municipali, asa cum cere legea.Administratia a contestat decizia Curtii de Apel folosindu-se de o cale extraordinara de atac. Instanta a respins, insa, actiunea municipalitatii, pe 14 februarie si a luat o decizie definitiva si irevocabila: companiile sunt ilegale In consecinta - au spus reprezentatii Opozitiei - cele 22 de societati trebuiau desfiintate de urgenta. In plus, sumele uriase cu care acestea fusesera bugetate - estimate de consilierii municipali ai USR si PNL la 600 de milioane de euro - trebuiau recuperate cat mai repede.Gabriela Firea, insa, nu s-a grabit sa desfiinteze companiile, ci a incercat sa gaseasca o cale de a le declara legale.In cazul companiei municipale Energetica SA, spre exemplu, Firea le-a cerut, initial, consilierilor municipali sa voteze o confirmare a infiintarii. Propunerea a cazut la vot, asa ca administratia a adoptat o strategie diferita. Mai exact, a cerut divizarea companiei ilegale in altele doua, care ar fi fost considerate legale. Proiectul a trecut cu voturile PNL.Ulterior, insa, decizia a fost invalidata, din cauza ca proiectul trecuse cu votul unui consilier care - adoptand divizarea companiei ilegale - isi votase fiica in Consiliul de Administratie al uneia dintre societatile care rezultau din divizare. Asa ca proiectul va trebui votat din nou...In repetate randuri, consilierii municipali din Opozitie au atras atentia asupra faptului ca toate aceste tergiversari nu fac decat sa puna in pericol recuperarea banilor de la companiile municipale.In ciuda insistentelor, PMB a refuzat sa spuna cati bani li s-au alocat, de la infiintare, celor 22 de companii municipale. Primania nu a acceptat sa spuna nici pe ce au fost cheltuiti banii publici dati companiilor si nici daca activitatea acestora e rentabila. Studiind bilanturile contabile ale companiilor care si-au facut publica situatia financiara la 6 luni,a aratat ca pana si acele societati municipale care ar fi putut obtine profit mergeau tot pe pierdere masiva ...Problemele companiilor municipale au fost mediatizate, in ultimele luni, pe scara larga. In aceste conditii, ne-am fi asteptat ca PMB sa spuna, in sfarsit - macar in urma presiunilor societatii civile si ale presei - cati bani a alocat pentru fiecare companie in parte si cum au fost folosite fondurile.Din pacate, PMB a refuzat, in continuare, sa dea dovada de transparenta si nicio alta institutie a statului n-a cosiderat necesar sa intervina, in folosul bucurestenilor.Brusc, insa, la finele lunii februarie, Institutia Prefectului Bucuresti i-a cerut in scris Gabrielei Firea sa precizeze ce masuri a luat pentru reformarea administratiei, in conditiile in care cele 22 de companii municipale sunt ilegale., se arata solicitarea pe care Institutia Prefectului i-a trimis-o Gabrielei Firea, pe 22 februarie.Va intrebati de ce s-a interesat abia acum Institutia Prefectului Bucuresti de aceasta problema, in conditiile in care instanta a declarat, de fapt, inca din noiembrie 2018 ca toate companiile municipale sunt ilegale? Raspunsul e destul de simplu.In noiembrie, prefect al Capitalei era Speranta Cliseru, o apropiata a familiei Firea-Pandele. Mai exact, Speranta Cliseru a fost consiliera a Gabrielei Firea. In plus, aceasta a mai ocupat, in trecut, si functii publice si in judetul Ilfov (inclusiv la Primaria Voluntari, condusa acum de Florin Pandele, sotul Gabrielei Firea).In urma scandalului cauzat de violentele de pe 10 august, din Piata Victoriei, insa, Guvernul Dancila a decis, la finele lui 2018, ca Speranta Cliseru trebuie sa isi incheie mandatul. Asa ca acesta s-a intors sa lucreze pentru administratia Firea.In locul ei, la conducerea Institutiei Prefectului a fost numit Romulus Sever Stana, care pana atunci fusese consilier al primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu (PSD) . Practic, Stana a fost pus in functie de Guvernul majoritar PSD la adresa caruia Gabriela Firea lansase deja o gramada de critici.Si brusc Institutia Prefectului Bucuresti a decis sa ceara lamuriri in privinta masurilor pe care PMB le va lua in cazul celor 22 de companii municipale ilegale.Intrebarea este: ii foloseste in vreun fel bucuresteanului de rand aceasta disputa politica? Din pacate, e foarte putin probabil.Deja PMB considera ca a transat chestiunea, prin raspunsul dat la solicitarea Institutiei Prefectului. Astfel - potrivit documentelor remise de PMB redactiei- municipalitatea sustine ca prefectul Bucurestiului a avizat deja legalitatea infiitarii companiilor municipale, asa ca e cam tarziu sa constate acum ca acestea sunt ilegale.In plus, transmite PMB, n-ar fi obligatia Institutiei Prefectului sa verifice legalitatea documentatiei companiilor municipale.Din pacate - in vreme ce PMB si Institutia Prefectului Capitalei corespondeaza pe tema companiilor municipale - statutul juridic al acestora risca sa blocheze activitatea administratiei locale. Iar bucurestenii sunt lasati, in continuare, sa ridice din umeri si sa se intrebe pe ce s-au dus sumele uriase de bani publici alocati companiilor municipale...