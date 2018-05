Pe ce se duc banii de Centenar. Cea mai mare suma de la Guvern a fost alocata unui festival al iilor

Ziare.

com

Primarul a declarat ca este unul dintre cele mai importante evenimente din tara si a primit cea mai mare finantare de Centenar.Primarul comunei Cezieni, Danut Gusatu, spune ca Festivalul National "Sarbatoarea iilor" va avea o amploare foarte mare in anul Centenarului, cand este. Edilul spune ca n-ar trebui sa surprinda pe nimeni ca evenimentul din localitatea olteana a primit acesti bani deoarece "".Gusatu a mai spus ca editia din acest an se va desfasura pe parcursul intregii luni iunie, culminand cu Ziua Iei, in data de 24 iunie, cu traditionala expozitie stradala de ii. In cadrul festivalului vor fi organizate sezatori, expozitii de fotografie, de ii, un targ al mesterilor populari, dar si un simpozion la care vor fi invitati specialisti din toata tara."Sunt prevazute, in proiectul pe care noi l-am facut, activitati precum sezatori, expozitii de fotografie, de ii, un targ al mesterilor populari si, poate punctul cel mai important, simpozionul care va avea loc in data de 23 iunie, cand vor fi invitati circa zece specialisti din toata tara. In afara de asta, avem 10 perechi invitate din toate zonele etno-folclorice ale Romaniei, imbracate in costume populare.Duminica, pe 24 iunie, va avea loc sarbatoarea propriu-zisa, care va incepe practic cu o expozitie stradala de ii, asa cum facem in fiecare an, dupa care va avea loc jurizarea in caminul cultural, hora iilor si spectacolul. Sunt actiuni care aveau loc in trecut si care au dus cumva la sarbatoarea noastra de suflet. Dar, va fi o editie mult mai ampla, cu mult mai multe activitati", a declarat primarul Danut Gusatu.Edilul spune ca evenimentul din Cezieni primeste pentru prima data bani de la Ministerul Culturii, desi este convins ca este un festival unic in tara."Este prima data cand primim finantare de la Ministerul Culturii, cu toate ca cereri in acest sens am depus aproape in fiecare an, de multi ani. Probabil ca de aceasta data au fost mai multi bani pentru astfel de activitati. Pe de alta parte, nu cred ca ar trebui sa surprinda pe nimeni faptul ca sarbatoarea de la Cezieni primeste finantare pentru ca este unul dintre cele mai importante evenimente de gen din judet si poate din tara", a mai spus Gusatu.