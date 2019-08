Pe modelul Firea, primarul orasului Comarnic vrea sa bage taxa pentru masinile de Bucuresti si Ilfov

Update:

pentru autovehicule inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, cu norma de poluare Euro 4, Euro 5, Euro 6 precum si pentru cele electrice sau hibrid, accesul este permis fara restrictii

pentru autovehicule inmatriculate in municipiul Bucuresti ai Ilfov, cu norma de poluare Euro3, accesul este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-C.

pentru autovehicule inmatriculate in afara municipiului Bucuresti ai Ilfov, cu norma de poluare minim Euro3, accesul este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-B.

pentru autovehicule cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 si Euro 2, accesul este interzis in intervalul mentionat.

"Pe noi ne polueaza la fel de mult ca si in Bucuresti, pentru ca stau masinile cu orele pe raza orasului Comarnic. Vom face si noi o hotarare de consiliu, ca este usor de facut, prin care sa impunem viniete pentru cei din Bucuresti si Ilfov.Asa aducem si noi niste bani la buget", a declarat Sorin Popa pentru publicatia locala Prahova online Intr-o declaratie pentru News.ro, edilul a explicat taxa pe care ar vrea sa o introduca."O jurnalista m-a sunat ieri sa ma intrebe cat de poluat este orasul Comarnic si m-a intrebat daca nu cumva suntem interesati sa punem si noi aceasta taxa, rovinieta pentru orasul Comarnic. Si i-am zis ca este cam la fel de poluat cat e si Bucurestiul. La Bucuresti e foarte aglomerat, acelasi lucru stim cu totii ca se intampla in zona orasului Comarnic in perioadele de vacante, in week-end. Stim cu totii ca e poluat.Mi-ar placea sa aduc un venit la bugetul localitatii, dar am rugat-o sa nu dea stirea pana nu ma consult cu aparatul de specialitate si cu consilierii, pentru ca nu putem face lucrul asta datorita faptului ca eu nu pot sa pun o taxa pe ceva care nu-i al meu. Stim cu totii ca este poluat orasul dar trebuie gasita o forma care sa stea in picioare din punct de vedere legal si nu-mi displace ideea sa aduc niste venituri in bugetul local, dar nu asa, nu pot sa pun eu taxa ca e poluat orasul. Nu am pe ce sa pun", a declarat pentru News.ro primarul Sorin Popa.Orasul Comarnic este unul dintre cele mai afectate de pe Valea Prahovei in ce priveste traficul rutier, in special in weekend, cand multi romani se duc la munte, iar aici se formeaza cozi uriase pe kilometri intregi.Primarul Comarnicului a mai precizat ca, din cauza blocajelor in circulatie, localnicii au ajuns sa respire doar gaze de esapament. In plus, exista si dificultati in ce priveste traversarea strazii principale, intrucat pericolul de accidentare este iminent.Amintim ca primarul general al Capitalei a anuntat, pe 14 august, ca va supune dezbaterii publice si apoi votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti o vinieta pentru Bucuresti, pentru a reduce gradul de poluare din Capitala Pe 19 august, proiectul a fost pus in dezbatere publica , iar cei interesati pot trimite observatii pana la data de 30 septembrie.Zona la care se refera proiectul este denumita "Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) " si ea cuprinde perimetrul delimitat de Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - soseaua Stefan cel Mare - strada Polona - strada Mihai Eminescu - strada Traian - bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - strada Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - strada Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - strada Izvor - strada B.P.Hasdeu - strada Vasile Parvan - strada Berzei - strada Buzesti - Piata Victoriei.Asadar, potrivit documentului, incepand cu 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mica de 5 tone pe strazile din Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) este restrictionat zilnic, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in intervalul 7:00-22:00, dupa cum urmeaza: